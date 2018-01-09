أسعار النفط الأمريكي تسجل ِأعلى مستوى في ثلاثة أعوام

صعدت أسعار النفط يوم الثلاثاء، وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2014، بدعم من تخفيضات الانتاج التي تقودها منظمة أوبك وتوقعات بهبوط مخزونات الخام الأمريكية لثامن أسبوع على التوالي. وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.23 دولار ،



صعدت أسعار النفط يوم الثلاثاء، وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2014، بدعم من تخفيضات الانتاج التي تقودها منظمة أوبك وتوقعات بهبوط مخزونات الخام الأمريكية لثامن أسبوع على التوالي.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.23 دولار ،أو ما يعادل 2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 62.96 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2104 عند 63.24 دولار، وفق ما نقلته رويترز.

وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت مرتفعة 1.04 دولار، أو 1.5 بالمئة، عند 68.82 دولار للبرميل بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 69.08 دولار وهو أعلى مستوى منذ مايو أيار 2015.

وهذه هي أعلى مستويات إغلاق لعقود الخامين القياسيين منذ ديسمبر كانون الأول 2014.

وتترقب الأسواق أحدث بيانات بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة والتي ستصدر عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق يوم الثلاثاء وعن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تظهر أن المخزونات هبطت الأسبوع الماضي 3.9 مليون برميل، في ثامن انخفاض أسبوعي على التوالي.