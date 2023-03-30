أسعار النفط ارتفعت الخميس.. خام برنت يصل إلى 79.22 دولار

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما قوبل الانخفاض المفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية وتوقف الصادرات من إقليم كردستان العراق بانخفاض الإمدادات الروسية بشكل أقل من المتوقع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 94 سنتا، أو 1.20%، إلى 79.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:03 مساء بتوقيت جرينتش.

أسعار النفط الخميس

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 1.38 دولارا، أو 1.38%، إلى 74.35 دولار للبرميل.



وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأمريكية هبطت بشكل غير متوقع في الأسبوع المنتهي في 24 مارس إلى أدنى مستوى لها في عامين.



وانخفضت مخزونات الخام 7.5 مليون برميل بينما كان المحللون يتوقعون في استطلاع لرويترز زيادة 100 ألف برميل.



وتلقت الأسعار دعما إضافيا‭ ‬من استمرار توقف الصادرات من شمال العراق.



وأظهرت بيانات من شركات أن منتجين في إقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق علقوا إنتاجهم من النفط أو خفضوا معدلاته عقب وقف تصدير النفط من خط أنابيب بشمال العراق، مع توقع مزيد من حالات التعطل في المستقبل.

تسوية سياسية دائمة

لكن محللين من سيتي قالوا اليوم الخميس إن الدعم من كردستان العراق قد يتلاشى بأسرع من المتوقع.



وذكروا أن “التغييرات في السياسة الداخلية للعراق قد تؤدي إلى تسوية سياسية دائمة في القريب العاجل”، وأشاروا في تقديرات إلى أن تدفقات خطط الأنابيب قد تزيد بنحو 200 ألف برميل يوميا.



وعوضت هذه العوامل الاتجاه الهبوطي بعد انخفاض بأقل من المتوقع في إنتاج النفط الخام الروسي في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مارس .



وقالت مصادر مطلعة على البيانات لرويترز إن الإنتاج تراجع 300 ألف برميل يوميا مقارنة بخفض مستهدف عند 500 ألف برميل يوميا أو نحو 5 % من الإنتاج الروسي.