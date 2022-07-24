أسعار النخالة تقفز %55 خلال 4 شهور نتيجة الإقبال على التسمين

قفزت أسعار النخالة – الردة – فى السوق المحلية وسجل الطن نحو 7775 جنيها مقابل 5000 فى مارس الماضي، بزيادة %55 خلال 4 شهور، نتيجة انتهاء موسم الحصاد وإقبال المربين على بدء الدخول فى دورات إنتاج وتسمين جديدة بعد عيد الأضحى المبارك سواء ماشية أو دواجن.

وقال أحمد الكومى رئيس رابطة منتجى الماشية فى البحيرة لـ«المال» إن سعر الردة فى مصر أعلى من سعر القمح للصوامع والشون، مشيرا إلى أن سعر إردب القمح المتداول ارتفع إلى 1500 جنيه فى السوق الحر.

وأضاف أن سعر شيكارة الردة 350 جنيها لوزن 50 كيلو، مشيرا إلى أن تداول الحبوب وعلى رأسها القمح تأثر فى مصر على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وتعتبر الردة مكونا أساسيا فى أعلاف الماشية والدواجن.

وحصلت «المال» على تقرير بأسعار الأعلاف المتداولة فى الأسواق.. وسجل سعر طن أعلاف بادى «أبو دنقل» 11700 جنيه، وعلف نامى 11600 وعلف ناهى 11500 وعلف بادى نامى 11000 جنيه.

ونشرت «المال» تقريرا مؤخرا عن أسعار طن الأعلاف فى السوق، إذ استقر سعر طن علف بادى «دواجن الوطنية» عند 11600 جنيه وعلف نامى 11404 جنيهات وناهى 11250 وعلف بادى نامى 11127.

وبلغ سعر طن علف بادى «القاهرة للدواجن» 11200 جنيه، وعلف نامى 11120 جنيها وعلف ناهى 11100 جنيه وعلف بادى نامى 10750 جنيها للطن.

وسجل سعر طن علف بادى «نيوهوب» 11700 جنيه وعلف نامى 11650 وعلف ناهى 11600.

وسجل سعر طن علف «بادى الفريد للأمن الغذائئ» 11750 جنيها وعلف نامى 11650 وعلف ناهى 11600 وعلف بادى نامى 11100 جنيه للطن.

واستقر سعر طن علف «بادى الإيمان» عند 11150 جنيها وعلف نامى 11100 وعلف ناهى 10950 وعلف ناهى 10750 جنيها.

وبلغ سعر طن أعلاف بادى الوادى 11300 جنيه وعلف نامى 11200 جنيه وعلف ناهى 11100 جنيه.

وبلغ سعر طن علف «بادى السلطة» 11400 جنيه وعلف نامى 11325 جنيها وعلف ناهى 11225 وعلف بادى نامى 11000 جنيه.

وسجل سعر طن علف «بادى النيل للأعلاف» 11100 جنيه وعلف نامى 11050 وعلف ناهى 10950 وعلف بادى نامى 10650 جنيها.

واستقر سعر طن علف «بادى الدقهلية للدواجن» عند 11700 جنيه وعلف نامى 11600 وعلف ناهى 11500، بينما سجل سعر طن علف بادى نامى 11000 جنيه.