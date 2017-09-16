أسعار النحاس تقفز 18% هذا العام بسبب المضاربات

خالد بدر الدين:قفزت أسعار عقود النحاس القياسية للتسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بأكثر من 18% منذ بداية العام الجارى، وحتى الآن لتصعد إلى 6508 دولارات للطن برغم انخفاضه 2.8% خلال الأسبوع الماضى، بسبب موجة جنى الأرباح.وذكرت وكالة رويترز أن أسعار النحاس ارتفعت هذا العام؛ بسبب مضاربات وص

خالد بدر الدين:

قفزت أسعار عقود النحاس القياسية للتسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بأكثر من 18% منذ بداية العام الجارى، وحتى الآن لتصعد إلى 6508 دولارات للطن برغم انخفاضه 2.8% خلال الأسبوع الماضى، بسبب موجة جنى الأرباح.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار النحاس ارتفعت هذا العام؛ بسبب مضاربات وصلت فى بداية سبتمبر الماضى إلى 6970 دولارا للطن، ليسجل أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات غير أن الأسعار انخفضت الأسبوع الماضى، لتسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس من هذا العام، بسبب عمليات البيع التى نفذها المستثمرون لجني الأرباح بفضل ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى منذ عام 2014.

وقال كاسبر بيرجرنج المحلل لدى بنك ABN امرو إنه في حين باع عدد من المستثمرين المعدن لجني الأرباح كان من المتوقع أن يساعد العجز في الإمدادات وقوة الطلب على المعادن في الصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم إلى بقاء الأسعار بالقرب من مستوياتها الحالية.

وتشير سلسلة من البيانات المخيبة للآمال إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ أخيرا يخسر قدرا من قوة الدفع، ولكن بيرجرنج يرى أن الطلب على المعادن في الصين من المفترض أن يظل قويا.

وتباين أداء المعادن الأساسية فى بورصة لندن خلال الأسبوع الماضى مع هبوط سعر النيكل 0.9% لينزل إلى 11 ألفا و90 دولارا للطن ليسجل أقل سعر منذ 21 أغسطس لتصل خسائره 10% من مستواه المرتفع الذي بلغ 12 ألفا و380 دولارا في الرابع من سبتمبر الماضى.

وارتفع الرصاص 2.3% ليزداد إلى 2359 دولارا للطن، بينما هبط الألومنيوم 0.6% ليصل إلى 2058 دولارا للطن، وزاد الزنك 0.9% ليغلق عند 3039 دولارا للطن، ولم يسجل القصدير تغيرا يذكر ليستقر عند 20 ألفا و540 دولارا للطن مع نهاية الأسبوع الماضى.