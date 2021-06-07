أسعار الميكروباص المشاركة في مبادرة إحلال السيارات (إنفوجراف)

حصلت «بوابة المال» على قائمة أسعار الميكروباص المشاركة فى مبادرة إحلال السيارات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يناير هذا العام، والتى تهدف إلى إحلال المركبات بشتى أنواعها من سيارات ملاكي، وتاكسي، وميكروباص، والتى مر على إنتاجها 20 عامًا، بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج “غاز طبيعى وبنزين”، مع العلم أن مبادرة إحلال الميكروباص ستدخل حيز التنفيذ الفعلى فى بداية العام المالى المقبل فى يوليو 2021.

وتتوافر فى مبادرة إحلال السيارات علامتان تجاريتان تقومان على إنتاج سيارات الميكروباص محليًا وهما كينج لونج، وزيمكس.

ستقوم كلا العلامتين بتوفير 3 خيارات من الميكروباص أمام العملاء الراغبين فى المشاركة بـ «مبادرة إحلال السيارات».

وستشارك الشركتين بموديلات 2022 والتى ستقدم للمرة الأولى فى السوق المحلية من خلال المبادرة.

أسعار الميكروباص كينج لونج فى مبادرة الإحلال

تشارك شركة الأمل للسيارات، وكلاء سيارات بي واي دي ولادا وكينج لونج، فى مبادرة إحلال الميكروباص بالعلامة كينج لونج.

وبلغت أسعار الميكروباص كينج لونج فى مبادرة إحلال السيارات 165 ألف جنيه، مع العلم أن الشركة تشارك بفئة واحدة فقط. ميكروباص كينج لونج

أسعار الميكروباص زيمكس بـ«مبادرة الإحلال»

أعلنت الشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات «إيبام» عن المشاركة بـ «ميكروباص زيمكس» فى المبادرة.

وستقوم «إيبام» على إنتاج فئتين من ميكروباص زيمكس لصالح العملاء الراغبين فى المشاركة فى مبادرة إحلال السيارات. ميكروباص زيمكس المشارك فى مبادرة إحلال السيارات

وتراوحت أسعار الميكروباص زيمكس في مبادرة الإحلال ما بين 171 ألف جنيه للفئة الأولى.

وبلغ سعر الفئة الثانية الأعلى 186 ألف جنيه.

وقال محمد دسوقي، العضو المنتدب لشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات “زيمكس”، إن الفئة الثانية من ميكروباص زيمكس تتسم بوجود عدد من المواصفات والتى من أبرزها تكييف أمامي للسائق، وخلفي للراكب، كاميرا خلفية، وكراسي طيارة وغيرها.

الإنفوجراف التالى يوضح أسعار الميكروباص المشاركة فى مبادرة إحلال السيارات.

حوافز الميكروباص في مبادرة إحلال السيارات

أعلنت وزارة المالية عن قيمة الحافز الأخضر بمبادرة إحلال السيارات لفئة الميكروباص والتى تصل إلى 25% من قيمة الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، إنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية تقرر فتح باب الطلبات لإحلال سيارات الميكروباص يوليو القادم.

شروط المشاركة في مبادرة إحلال الميكروباص

أشار عوض إلى أن المبادرة حددت شروط للمشاركة فى مبادرة إحلال الميكروباص منها أن يكون تعدى على تاريخ صنع الميكروباص 20 عامًا.

الدكتور طارق عوض المتحدث بإسم مبادرة إحلال السيارات والميكروباص

وتابع: أن يتراوح سن مالك الميكروباص والراغب فى الإحلال ما بين 21 حتى 65 عامًا حال التقسيط.

وأكد المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات على إمكانية مشاركة من تعدى عمرهم 65 عامًا والتمتع بكافة امتيازات المبادرة من خلال الدفع الكاش وليس بالتقسيط.