أسعار المنتجين الأمريكيين تصعد في سبتمبر جراء ارتفاع تكاليف الطاقة

ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكيين بأكثر من المتوقع في سبتمبر، مدفوعة بصعود تكاليف الطاقة التي لا تزال تعوق مسار خفض التضخم بشكل مستدام، بحسب وكالة بلومبرج.

صعد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.5% عن الشهر السابق، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل، إذ ارتفعت تكلفة البنزين 5.4%. أما باستبعاد الغذاء والطاقة فارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.3%. ومقارنة بالعام الماضي، ارتفع المؤشر العام بنسبة 2.2%.

ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين

صعدت أسعار السلع بقوة على خلفية ارتفاع كلفة الطاقة، فضلًا عن تسجيل تكاليف الغذاء أقوى تقدم منذ ما يقرب من عام. ومع ذلك فقد صعدت 0.1% باستبعاد هذه المكونات.

على صعيد مواز، ارتفعت تكاليف الخدمات بنسبة 0.3%، بقيادة الخدمات المالية.

ويهدد ارتفاع أسعار النفط- التي وصلت في سبتمبر إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام- أشهرًا من التقدم في ترويض تضخم أسعار المنتجين.

وبينما تراجعت أسعار الخام في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف بشأن الطلب، فإن الصراع في إسرائيل يهدد بإبقاء التكاليف مرتفعة.