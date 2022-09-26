أسعار الملابس الشتوية لعام 2022 / 2023

أكد تجار ومصنعون بقطاع الملابس الجاهزة ارتفاع أسعار الملابس الشتوية لعام “2021 /2022” بنسبة 20% للصنع المصري، و40% للمستورد مقارنة بالعام الماضى، وبدأت المصانع فى توريد الملابس الشتوية فى المحال التجارية بنسبة قليلة إلى أن تزداد فى ديسمبر ويناير المقبلين، وفقا للتجار .

قال جمال مناع مصنع وتاجر فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إن ارتفاع أسعار الخامات التى تخطت الـ 40% أثرت بالسلب على أسعار البيع للمستهلك.

وأضاف أن الملابس الشتوية المطروحة للبيع فى السوق المحلية منقسمة إلى نوعين صنع “محلى، واستيراد” مؤكدا أن المحلى سيرتفع بنسبة 20% ، حيث يدخل فى صناعته مكونات مستوردة كالغزول والإكسسورات .

وتابع : أسعار الملابس الشتوية المستوردة حدث ولا حرج حيث من المقرر أن تصل نسبة الزيادة بها الى 40% بسبب صعوبة الاستيراد وارتفاع اسعار الرسوم الجمركية .

وأضاف عمرو حسن تاجر ومصنع أن ارتفاع أسعار الملابس الشتوية للعام 2022_2023 سينول كل الفئات من ملابس النساء، الرجال، الأطفال “لا يوجد فئة مستثناه من الارتفاع .

ولفت إلى أن أسعار الخامات تشكل جزءا كبيرا من التكلفة، مضيفا أن مصانع الملابس تقلل من هامش ربحها خلال الفترة الأخيرة لتنشيط المبيعات إلى حد ما ، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار فى العموم يضر المصنع والتاجر على حد سواء.

جدير بالذكر أن الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة ارتفعت 35% لتسجل 1.44 مليار دولار بالفترة من يناير إلى يوليو 2022 مقابل 1.06 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للمجلس التصديري للملابس الجاهزة .