أسعار المعادن تصعد بسبب الأداء الاقتصادي للصين

ارتفعت أسعار المعادن بعد بضعة أيام من اضطراب أسواق المعادن بسبب تتبع المستثمرين توقعات الأداء الاقتصادي للصين والسياسة النقدية الأمريكية، بحسب وكالة بلومبرج.

وأعطت بعض التصريحات من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأقل تشددا دفعة للأصول الخطرة، التي تلقت دفعة أخرى من الإجراءات التي تتخذها الصين لدعم سوق الأوراق المالية المتدهورة، والتي قالت كبرى الصحف المالية في الصين إنها ستعزز ثقة المستثمرين.

وانخفضت أسعار المعادن الأساسية في الأيام القليلة الماضية، مع تجمع الآلاف من العاملين في هذا القطاع في لندن لحضور حدث سنوي كبير لمناقشة التباطؤ الاقتصادي في الصين وضعف قطاع الصناعة عالميا ومرونة الإمدادات. وهي القضايا التي أعلن عنها بوصفها المحاور الرئيسية التي ستخضع للبحث خلال أسبوع بورصة لندن للمعادن.

أسعار المعادن

بعد أن انخفض إلى ما دون العتبة الرئيسية البالغة 8000 دولار للطن في بعض الأحيان هذا الأسبوع، صعد النحاس بنسبة 0.4% اليوم الخميس إلى 8053.50 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن في الساعة 8:27 صباحا بالتوقيت المحلي. وأثر ارتفاع المخزون العالمي والمخاوف من زيادة أسعار الفائدة لفترة طويلة على المعنويات لعدة أشهر.

وسجّلت معظم المعادن ارتفاعا هي الأخرى، إذ صعد النيكل بنسبة 1.3%. وارتفع الحديد الخام 1.7% في سنغافورة إلى 114.40 دولار للطن، في حين أغلقت العقود الآجلة للصلب في شنغهاي على زيادة طفيفة.