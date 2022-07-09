أسعار المستهلكين في الصين نمت أسرع من المتوقع في يونيو

نمت أسعار المستهلكين في الصين بشكل أسرع من المتوقع في يونيو، مدفوعاً جزئياً بانتعاش أسعار لحوم الخنازير، على الرغم من أن استراتيجية الحكومة “صفر كوفيد” استمرت في خفض الطلب. حيث تباطأت حدة التضخم في أسعار المنتجين الصناعيين بسبب هدوء أسعار السلع الأساسية.

نمو أسعار المستهلكين

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت أن أسعار المستهلك نمت بنسبة 2.5% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، متجاوزة توقعات الاقتصاديين بزيادة 2.4%. لتكون أقوى وتيرة في عامين حيث تزيد عن معدل مايو البالغ2.1%.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.1%، فوق متوسط ​​التوقعات بزيادة 6% في استطلاع بلومبرغ لخبراء الاقتصاد ، وإن كان أقل من 6.4% في مايو.

كتب إريك تشو من بلومبرغ إيكونوميكس يوم السبت أن “بيانات التضخم في الصين لشهر يونيو تشير إلى ركود الطلب”. وأضاف “الأسعار الأساسية بعيداً عن الغذاء والطاقة بالكاد تتزحزح – في إشارة إلى أن قيود “صفر كوفيد” تستمر في خنق الإنفاق على الخدمات”.

ارتفاع أسعار الطاقة

في حين أن النمو في أسعار المستهلك يتسارع وسط ارتفاع تكاليف لحم الخنزير والطاقة، فمن غير المرجح أن يصبح التضخم أزمة للبنك المركزي الصيني على غرار الأزمة التي تواجه نظرائه الغربيين. فلا يزال طلب المستهلكين منخفضاً بسبب سياسات السيطرة الصارمة على فيروس كوفيد والتفشي المتقطع للوباء في البلاد.

تتحرك الحكومة لاحتواء الزيادة السريعة في أسعار لحم الخنزير، وهو منتج رئيسي في سلة مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، مع إجراءات تشمل دراسة بيع لحم الخنزير من احتياطيات الدولة ومطالبة مزارعي الخنازير بعدم تخزين الإمدادات.

الإجماع الآن هو أن مؤشر أسعار المستهلكين سيرتفع بنسبة 2.2% للعام بأكمله، وهو أقل بكثير من هدف الحكومة بإبقائه حول 3%، على الرغم من أن بعض الاقتصاديين يتوقعون ارتفاعه فوق هذا السقف في وقت ما في النصف الثاني من العام.

تراجعت أسعار لحم الخنزير بوتيرة أبطأ بنسبة 6% في يونيو، بعد انخفاض بنسبة 21.1% في مايو. على أساس شهري، لترتفع أسعار اللحوم بصفة عامة في يونيو بنسبة 2.9% على أساس شهري.

ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة الأكثر تقلباً، بنسبة 1%، وهو أسرع من الزيادة بنسبة 0.9% في مايو.

مؤشرات الاقتصاد

أظهر الاقتصاد الصيني بعض علامات التحسن المبكرة في يونيو، حيث تم تخفيف القيود مع تراجع تفشي كوفيد. لكن البيانات المتوالية تشير إلى انكماش الاقتصاد في الربع الثاني. تفجر جديد للفيروسات في أجزاء من مقاطعة آنهوي الشرقية، والمقاطعات الساحلية جيانغسو وفوجيان وقوانغدونغ، تشكل تهديداً متزايداً للانتعاش الهش.

كانت حوافز البنك المركزي متواضعة نسبياً هذا العام. حيث من المقرر أن يراجع بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على الإقراض لمدة عام يوم الجمعة المقبل، مع تقدير متوسط ​​بين الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع من قبل بلومبرغ أن يظل المعدل دون تغيير هذا الشهر.

تزايد الاهتمام بتوقعات التضخم

وسط تزايد الاهتمام بتوقعات التضخم وتحت ضغط تدفقات رأس المال الخارجة بسبب تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أشار المحافظ يي جانج إلى أنه لبقية العام، من المرجح أن يركز التحفيز النقدي على تعزيز الائتمان بدلاً من خفض أسعار الفائدة.

كتب كريج بوثام، كبير الاقتصاديين الصينيين في “بانسيون ماكروايكونوميكس” ، في مذكرة قبل إصدار البيانات: “تظل ديناميكيات التضخم الصينية مختلفة تماماً عن تلك الموجودة في الاقتصادات الكبرى الأخرى”. وأضاف “لن تحتاج السياسة النقدية إلى التشديد حتى بعد ارتفاع العديد من المؤشرات، لأن التوقعات طويلة الأجل لا تزال حميدة”