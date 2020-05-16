أسعار المستلزمات الكهربائية تستقر خلال إبريل الماضي

استقرت أسعار المستلزمات الكهربائية خلال شهر إبريل الماضي مقارنة بشهر مارس من العام الحالي 2020، وفقا للبيان الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وأشار التقرير أن سعر لفة أسلاك النحاس معزول 2 مم قيمة 480 جنيها، وتبلغ طول اللفة 100 متر طولي تقريبًا

وسجلت لفة أسلاك النحاس معزول 3 مم مربع قيمة 692 جنيها.

وأضاف أن سعر اللفة من الأسلاك النحاس 16 مم مربع سجلت قيمة 3470 جنيها في حين سجلت اللفة مقاس 25 مم قيمة 6726 جنيها، وذلك خلال إبريل من العام الحالي .

وأشار التقرير الصادر عن الإدارة أن سعر الكابلات النحاس معزول شعر سجل 99 جنيها لكل متر طول في حين سجل سعر المتر الطولي من الكابلات النحاس مسلح ضغط منخفض مقاس 4*6 مم قيمة 88 جنيها خلال الفترة المذكورة .

لفت إلى أن أسعار خراطيم البلاستيك بولي إيثيلين 16 مم 176 جنيه لكل لفة في حين سجل نفس النوع مقاس 23 مم قيمة 277 جنيها للفة الواحدة والتي يبلغ طولها 35 مترا