أسعار المراتب في مصر 2022-2023.. استقرار دون وجود أي زيادات

أسعار المراتب في مصر 2022-2023، شهدت استقرارا ملحوظا دون أي ارتفاعا في الأسعار بداية من العام الجاري حتى الآن، بالإضافة إلى ضعف الإقبال على عملية الشراء والبيع للمستهلكين.

أسعار المراتب في مصر 2022-2023 من المتوقع أن تشهد فترة ارتفاع طفيف خلال القليلة المقبلة، نتيجة عدم استقرار الدولار، والزيادة التي شهدتها المواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع.

أسعار المراتب في مصر 2022-2023 ترصدها «المال» في التقرير التالي من خلال تصريحات الشركات المتخصصة في صناعة المراتب.

أسعار المراتب في مصر 2022-2023 ماركت «رويال سليب» شهدت تغيرا ملحوظا خلال الشهر الماضي وحتى الآن، مما تسبب في ضعف الإقبال على حركة البيع والشراء، وفقا لتصريحات المهندس هاني ملاك رئيس الشركة لـ«المال».

وأضاف رئيس الشركة لـ«المال»، أن هناك أنواعًا عديدة من المراتب في مصر منها: «المضغوط، والطبي، السوست المتصلة، السوست المنفصلة»، مؤكدا أن كل منتج يوجد به كثافات كثيرة ومختلفة من الخامات.

سعر المرتبة «رويال سليب» حجم 120 سم يترواح سعرها من 1400 إلى 2400 جنيه، بينما بلغ سعر المرتبة 150 سم، يترواح سعرها من 2000 إلى 4 آلاف جنيه للمرتبة الواحدة، بحسب رئيس الشركة.

وترواح سعر المرتبة رويال سليب 160 سم 2100 إلى 4500 جنيه، بينما بلغ سعر المرتبة 170 سم، 2300 إلى 4800 جنيه للمرتبة الواحدة.

وأكد رئيس الشركة، أن هناك بعض الضمانات غير الحقيقة موجودة فى السوق التي تتعلق بالمراتب وجودتها، لافتا إلى أن المعدل الطبيعي لمراتب عريسان جدد هي عبارة عن عدد 2 مرتبة صغيرة ومرتبة كبيرة، بالإضافة إلى المخدات والخداديات والكفرات من النوع الجيد تتراوح من 7 إلى 8 آلاف جنيه.

وأوضح أن المراتب ذات الخامات غير الصحية تتسبب في إصابة المواطنين بأمراض العمود الفقري، بالإضافة إلى فقدان جودة تلك المراتب وشراء غيرها بأسعار عالية مرة أخرى.

في سياق متصل، قال أحمد خالد أحد وكلاء شركة SOFT.EG للمرابت الجاهزة، إن هناك ثباتا في أسعار المراتب واستقرارا ملحوظا دون وجود أي زيادة فيها منذ بداية العام الجاري حتى الآن، وذلك تخفيف على المواطن المصري.

وأضاف خالد لـ«المال»، أن ثبات الأسعار نتيجة اكتفاء الذاتي للشركة من موادها الخام ومنتجاتها مما تسبب في ثبات أسعار المراتب لتتماشى مع عملية الاستقرار الحالية في الأسواق بأقل تكلفة وأحسن جودة، مشيرًا إلى أن أسعار المراتب السوست تبدأ من 1000 جنيه.