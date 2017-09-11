أسعار المحلات التجارية تقفز 150% فى سوهاج الجديدة

رضوى عبد الرازققفزت أسعار المحلات التجارية فى سوهاج الجديدة بنسبة وصلت إلى %150 خلال 6 أشهر.قال المهندس سامح يونس، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إن الجهاز انتهى أواخر أغسطس الماضى، من بيع 26 محلا تجاريا للأنشطة المختلفة بمساحات تتراوح بين 30 و68 مترا، ووصل أعلى سعر للمتر إلى 90 ألف جنيه، متجاوز

رضوى عبد الرازق

قفزت أسعار المحلات التجارية فى سوهاج الجديدة بنسبة وصلت إلى %150 خلال 6 أشهر.

قال المهندس سامح يونس، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إن الجهاز انتهى أواخر أغسطس الماضى، من بيع 26 محلا تجاريا للأنشطة المختلفة بمساحات تتراوح بين 30 و68 مترا، ووصل أعلى سعر للمتر إلى 90 ألف جنيه، متجاوزا أعلى سعر فى آخر مزاد عقده الجهاز فبراير الماضى، والذى بلغ 36 ألف جنيه للمتر، ليصل متوسط الزيادة فى 6 أشهر إلى %150.

وأضاف يونس أن المحلات مقسمة إلى 18 محل خضراوات وفاكهة تترواح أسعارها بين 69 و90 ألف جنيه للمتر، وعدد 8 محلات تجارية أنشطة متنوعة تتراوح أسعارها بين 40 و47 ألف جنيه للمتر.

وأوضح أن الزيادة السعرية فى المحلات ترجع إلى استقرار السوق والأوضاع الاقتصادية، مقارنة ببداية العام، كما أنهى الجهاز خلال الأشهر الماضية عددا من المشروعات منها شبكات المياه والكهرباء وخدمات من قسم شرطة ومدرستين، إضافة إلى تسكين حوالى 350 أسرة مؤخرا بما دفع المستثمرين نحو شراء المحال؛ لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.

وأكد يونس أن الأراضى بالمدينة تشهد إقبالا من المواطنين، إذ يطرح حاليا 3620 قطعة أرض إسكان اجتماعى و698 إسكان مميز و80 أكثر تميزا، وتجاوز عدد كراسات الشروط المسحوبة للأراضى الـ 10 آلاف كراسة.

وأشار إلى أنه تم طرح قطعتين عمرانى متكامل للبيع بنظام السعر المعلن بمساحات 22.15 و4.88 فدان، وتقع القطعة الأولى بمنطقة الامتداد الجنوبى مجاورة 1، والثانية بمنطقة الإسكان القومى بالحى القومى، وتقدمت حوالى 9 شركات، لافتا إلى أنه تم اعتماد 800 مليون جنيه موازنة للجهاز للعام المالى الجارى، وسيتم توجيهها فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، خاصة فى مجال إعادة تأهيل وتطوير الطرق والمرافق.