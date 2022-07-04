أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

بدأت شوادر وثلاجات سوق العبور لتجارة الجملة في استقبال موسم المانجو مع تزايد طرح المحصول من الوجهين القبلي والبحري وسط أسعار مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي نتيجة زيادة تكلفة الزراعة خلال الموسم الجاري وانخفاض حجم المعروض .

وطبقا للأسعار المتداولة للمانجو في بورصة سوق العبور اليوم الاثنين 4-7-2022 فقد جاءت كالتالي للكيلو :

مانجو عويس من 21 إلى 25 جنيها.

مانجو هندي من 15 إلى 21 جنيها.

مانجو تيمور من 15 إلى 21 جنيها.

مانجو زبدية 13 إلى 15 جنيها.

مانجو بلدي 7 إلى 11 جنيها.

مانجو الفونسو 15 إلى 20 جنيها.

مانجو فص عويس 30 إلى 40 جنيها.

مانجو دبشة 12 إلى 15 جنيها.

مانجو صديقة من 12 إلى 15 جنيها.

مانجو جولك من 12 إلى 15 جنيها.

مانجو سكري من 15 إلى 20 جنيها.

مانجو بيض العجل 10 إلى 14 جنيها.

مانجو سنارة من 10 إلى 14 جنيها.

وطبقا لعدد من التجار فإن هناك أصنافا شهدت ارتفاعا في أسعار الجملة بالمقارنة بين الموسمين الماضي والجاري، مشيرين إلى أن هناك أصنافا مثل دبشة ارتفع سعر الكيلو منها بقيمة جنيهين، وأصناف السكري ارتفع بقيمة 5 جنيهات، نظرا لتمتعها بشعبية كبيرة، وأيضا ارتفع سعر مانجو الجولك الموسم الحالي بقيمة جنيهين بينما استقر سعر بقية الأصناف.

وأكد رمضان سليم، تاجر بسوق العبور، أنه رغم انطلاق موسم جني المانجو في مصر لكن هناك ترقبا من المستهلكين مما دفع الأسعار للاستقرار في السوق .

وأوضح أن هناك أسعارا جيدة في المانجو في التجزئة حيث تتراوح أسعار المانجو البلدي حول 15 جنيها، وأصناف سنارة 25 جنيها للمستهلك، مشيرا إلى أن هناك ضخا من كميات المانجو في السوق، إلا أن أسعارها جيدة ومعقولة نتيجة تراجع الإقبال، وتتراوح بين 7 إلى 15 جنيها حسب الصنف، نتيجة تراجع أسعار العنب المنافس الأكبر للمانجو فضلا عن الكنتالوب والبطيخ وأسعارها في المتناول أيضا.

وأوضح سليم أن أسعار المانجو جيدة هذا العام، مشيرا إلى أن الإقبال منخفض نسبيا، وذلك لاهتمام المستهلك خلال هذه الفترة بالأصناف الأخرى من الفاكهة مثل الخوخ والبرتقال الصيفي والعنب الأحمر والأخضر، متوقعا أن يزداد الطلب عليها تدريجيا عندما تنحسر الفواكه المنافسة.

وأشار سليم في تصريح إلى أن المحصول الحالي بالسوق هو انتاج جنوب الصعيد ولكن لم يتم جنى محصول وجه بحرى والاسماعيلية،موضحا أن الأسعار الحالية للمانجو تتراوح بين 7 –40 جنيهاحسب الجودة والصنف .