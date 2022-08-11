أسعار المانجو بسوق العبور

شهدت أسعار تداول المانجو بسوق العبور لتجارة الجملة توازنا مع ارتفاع الإنتاجية وزيادة طرح المحصول من الوجهين القبلي والبحري ودخول محافظة الإسماعيلية طور الجني التي تسيطر علي حصة الأسد من تجارة المانجو ، وسط هدوء الاسعار حاليا بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي مع انخفاض السعر في الصادر أيضا .

وطبقا للأسعار المتداولة للمانجو في بورصة سوق العبور اليوم الاثنين 11-8-2022 فقد جاءت كالتالي للكيلو :

مانجو عويس من 22 إلى 25 جنيها.

مانجو هندي من 15 إلى 18 جنيها.

مانجو تيمور من 14 إلى 20 جنيها.

مانجو زبدية 9 إلى 13 جنيها.

مانجو بلدي 7 إلى 11 جنيها.

مانجو الفونسو 14 إلى 20 جنيها.

مانجو فص عويس 30 إلى 50 جنيها.

مانجو دبشة 12 إلى 15 جنيها.

مانجو صديقة من 16 إلى 20 جنيها.

مانجو جولك من 15 إلى 18 جنيها.

مانجو سكري من 9 إلى 15 جنيها.

مانجو بيض العجل 12 إلى 16 جنيها.

مانجو سنارة من 10 إلى 14 جنيها.

وطبقا لعدد من التجار فإن هناك أصنافا شهدت ارتفاعا في أسعار الجملة بالمقارنة مع أمس ، مشيرين إلى أن هناك أصنافا مثل صديقة ارتفع سعر الكيلو منها بقيمة 3 جنيهات ، وأصناف السكري انخفض بقيمة 5 جنيهات.

وأكد أيمن أحمد تاجر بسوق العبور، أن محصول المانجو يشهد اقترابه من ذروة موسمه وبالتالي الاسعار تتعرض للهدوء بشكل طفيف في ظل انطلاق موسم جني المانجو في اسماعيلة .

وأوضح أن هناك أسعارا جيدة في المانجو في التجزئة حيث تتراوح أسعار المانجو البلدي حول 15 جنيها، وأصناف الزيدية 25 جنيها للمستهلك.

وأشار أحمد أن السوق يشهد طرح كميات كبيرة من المانجو في السوق، واسعارها جيدة ومعقولة رغم زيادة الإقبال، وتتراوح في الجملة بين 7 إلى 25 جنيها حسب الصنف، نتيجة تراجع أسعار العنب المنافس الأكبر للمانجو فضلا عن الكنتالوب والبطيخ وأسعارها في المتناول أيضا.

وأوضح احمد أن أسعار المانجو جيدة هذا العام، مشيرا إلى أن الإقبال يتحسن نسبيا، وذلك لاهتمام المستهلك خلال هذه الفترة بالأصناف الرئيسية من مانجو الوجه البحري خاصة الإسماعيلية.

وأشار أحمد أن المحصول الرئيسي بالسوق هو انتاج جنوب عدة محافظات في الصعيد والقناة والبحيرة وشمال وجنوب الدلتا ، ولكن ،موضحا أن الأسعار الحالية للمانجو تتراوح بين 7 –50 جنيهاحسب الجودة والصنف بسوق العبور .