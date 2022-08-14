أسعار المانجو بسوق العبور .. تعرف عليها

واصلت أسعار تداول المانجو انخفاضها بسوق العبور لتجارة الجملة، وسط ارتياح كبير من المستهلكين وإقبال على الشراء في ظل زيادة طرح المانجو من الوجهين القبلي والبحري ودخول محافظة الإسماعيلية طور الجني التي تسيطر على حصة الأسد من تجارة المانجو ، وسط هدوء الأسعار حاليا بشكل ملحوظ، مقارنة بالعام الماضي مع انخفاض السعر في الصادر أيضا.

وطبقا للأسعار المتداولة للمانجو في بورصة سوق العبور اليوم الاثنين 14-8-2022 فقد جاءت كالتالي للكيلو :

مانجو عويس من 20 إلى 45 جنيها.

مانجو هندي من 14إلى 19 جنيها.

مانجو تيمور من 15 إلى 20 جنيها.

مانجو زبدية 9.5 جنيه إلى 11.5 جنيه.

مانجو بلدي 7 إلى 10 جنيها.

مانجو الفونسو 15 إلى 20 جنيها.

مانجو فص عويس 30 إلى 50 جنيها.

مانجو دبشة 12 إلى 15 جنيها.

مانجو صديقة من 16 إلى 20 جنيها.

مانجو جولك من 15 إلى 18 جنيها.

مانجو سكري من 9 إلى 13 جنيها.

مانجو بيض العجل 12 إلى 16 جنيها.

مانجو سنارة من 10 إلى 14 جنيها.

مانجو تومي من 12 إلي 14 جنيها .

مانجو فجر كلان 12 إلي 14 جنيها .

مانجو نعومي 12 إلي 15 جنيها .

وطبقا لعدد من التجار فإن هناك أصنافا شهدت انخفاضا في أسعار الجملة بالمقارنة، مشيرين إلى أن هناك أصنافا مثل البلدي والسكري انخفض سعر الكيلو منها بقيمة جنيه واحد.

وأكد رمضان صالح أحمد أن محصول المانجو يشهد أسعارا متوازنة، وبالتالي هناك إقبال كبير على الشراء في ظل انطلاق موسم جني المانجو في الإسماعيلية.

وأوضح أن هناك أسعارا جيدة في المانجو في التجزئة حيث تتراوح أسعار المانجو البلدي حول 12 إلي 15 جنيها، وأصناف الزبدية 15 للمستهلك.

وأشار صالح أن السوق يشهد طرح كميات كبيرة من المانجو في السوق، واسعارها جيدة ومعقولة رغم زيادة الإقبال، وتتراوح في الجملة بين 7 إلى 50 جنيها حسب الصنف، نتيجة تراجع أسعار العنب المنافس الأكبر للمانجو فضلا عن الكنتالوب والبطيخ وأسعارها في المتناول أيضا.

وأوضح أحمد أن أسعار المانجو جيدة هذا العام، مشيرا إلى أن الإقبال يتحسن نسبيا، وذلك لاهتمام المستهلك خلال هذه الفترة بالأصناف الرئيسية من مانجو الوجه البحري خاصة الإسماعيلية.

وأشار أحمد أن المحصول الرئيسي بالسوق هو إنتاج جنوب عدة محافظات في الصعيد والقناة والبحيرة وشمال وجنوب الدلتا، موضحا أن الأسعار الحالية للمانجو تتراوح بين 7 –50 جنيها حسب الجودة والصنف بسوق العبور.