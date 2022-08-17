انخفضت أسعار المانجو بسوق العبور اليوم الأربعاء 17-8-2022 كالتالي حيث سجل كيلو المانجو الناعومي تراوح ما بين 12.5 جنيه إلي 13 جنيها بدلا من 16 جنيها سابقا، والمانجو الكنت تراجعت إلى ما بين 14 إلى 15 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر كيلو المانجو التومي 15 جنيها بدلا من 18 جنيها، والمانجو الشيلي ما بين 13 جنيها إلي 15 جنيها، والمانجو R2 بـ22 جنيها إلى 23 جنيها والمانجو الياسمينا قفزت إلى 26 جنيها والمانجو الزبدية من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات والمانجو الأوستين 13 إلى 15 جنيها و المانجو العويس إسماعيلاوي 30 جنيها ومانجو عويس إدكو 25 جنيها ومانجو عويسي فيومي 17 جنيها .

وطبقا لعدد من التجار فإن هناك أصنافا شهدت انخفاضا في أسعار الجملة بالمقارنة، مشيرين إلى أن هناك أصنافا مثل البلدي والسكري انخفض سعر الكيلو منها بقيمة جنيه واحد.

وأكد عيد أحمد تاجر مانجو بسوق العبور أن محصول المانجو يشهد أسعارا منخفضة، وبالتالي هناك إقبال كبير على الشراء في ظل انطلاق موسم جني المانجو في الإسماعيلية.

وأوضح أن هناك أسعارا جيدة في المانجو في التجزئة حيث تتراوح أسعار المانجو البلدي حول 12 إلي 15 جنيها، وأصناف الزبدية 15 للمستهلك.

وأشار عيد أن السوق يشهد طرح كميات كبيرة من المانجو في السوق، واسعارها جيدة ومعقولة رغم زيادة الإقبال، وتتراوح في الجملة بين 7 إلى 50 جنيها حسب الصنف، نتيجة تراجع أسعار العنب المنافس الأكبر للمانجو فضلا عن الكنتالوب والبطيخ وأسعارها في المتناول أيضا.

وأوضح عيد أن أسعار المانجو جيدة هذا العام، مشيرا إلى أن الإقبال يتحسن نسبيا، وذلك لاهتمام المستهلك خلال هذه الفترة بالأصناف الرئيسية من مانجو الوجه البحري خاصة الإسماعيلية.

وأشار أحمد أن المحصول الرئيسي بالسوق هو إنتاج جنوب عدة محافظات في الصعيد والقناة والبحيرة وشمال وجنوب الدلتا، موضحا أن الأسعار الحالية للمانجو تتراوح بين 7 –50 جنيها حسب الجودة والصنف بسوق العبور.

كانت أسعار تداول المانجو قد واصلت انخفاضها بسوق العبور لتجارة الجملة نتيجة زيادة الأنتاجية وسط ابتهاج كبير من المستهلكين وإقبال على الشراء في ظل زيادة طرح المانجو من الوجهين القبلي والبحري ودخول محافظة الإسماعيلية طور الجني بكثافة و التي تسيطر على أكبر حصة من تجارة المانجو ، وسط هدوء الأسعار حاليا بشكل ملحوظ، مقارنة بالعام الماضي مع انخفاض السعر في الصادر أيضا.