أسعار المانجو بسوق العبور اليوم الأربعاء 11-8-2021

تشهد أسعار المانجو بسوق العبور ارتفاعا ملحوظا اليوم الأربعاء 11-8-2021 حتي مع ارتفاع الكميات الواردة لسوق الجملة من الإسماعيلية والشرقية، حتي مع ارتفاع درجات الحرارة إلا أن أسعار المانجو لا يزال يتصاعد باستمرار نظرا لزيادة أسعار الفاكهة الأخري وزيادة التصدير أسعار تداول المانجو في أسواق الجملة تشهد جنونا وبلغ سعر كل من الفص العويس والعويس 50 جنيها للأنواع الممتازة.

أسعار المانجو اليوم

وأكدوا أن هناك صعودا ملحوظا في سعر محصول المانجو للموسم 2021 خاصة الأصناف الأجنبية الواردة من محافظة الإسماعيلية ويسجل كيلو السكري 25 جنيها والمانجو الهندي 25 جنيها والزبدية 20 جنيها، ويباع كيلو الصديقة بـ 23 جنيها والجولك 29 جنيهًا، والعويس بـ40 جنيها وللمستهلك 55 جنيها حسب الجودة.

وأكد عدد من التجار لـ”المال” أن هناك ارتفاعا في معدلات شراء المانجو خلال الساعات الماضية، خاصة مع زيادة أسعار التفاح والخوخ والبرقوق مع زيادة درجات الحرارة.

وتراوحت أسعار المانجو العويس ما بين 30 و50 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو المانجو الزبدية ما بين 17 جنيهًا حتي 20 أما المانجو البلدي سجلت ما بين 10 و15 جنيها، والمانجو التومي بـ 12 و18 جنيها، ومانجو بيض العجل تسجل ما بين 12 و17 جنيها.

أسعار المانجو بسوق الجملة

وأكد أبو أمير تاجر خضروات بالعبور أن سوق الجملة تشهد ارتفاع أسعار المحصول منذ انطلاقه مع تراجع الإنتاجية، مع ارتفاع معدلات سحب تجار التجزئة للمحصول خلال الساعات الحالية وتتراوح الأسعار بين 10 جنيهات إلى 50 جنيها حسب الصنف.

وأوضح أبو أمير أن أسعار المانجو غير مسبوقة هذا العام، مشيرا إلى أن الإقبال جيد نسبيا، مع زيادة ارتياد المصايف.

وأشار أبو أمير إلى أن المحصول الحالي بالسوق هو إنتاج الإسماعيلية والشرقية والبحيرة ولكن لم يتم جني محصول وجه بحري، موضحا أن الأسعار الحالية للمانجو تتراوح بين 10 – 50 جنيها للأصناف الشعبية والمتوسطة، والممتازة، بينما باقى الأصناف تصل بحد أقصى 40 جنيها وهي الأجنبية وفقا لأسعار الجملة المتداولة في سوق العبور اليوم.

أسعار المانجو المتداولة اليوم بسوق العبور

وفيما يلي قائمة بأسعار المانجو بسوقي العبور وأكتوبر لتجارة الجملة ويوضح سعر الكيلو جرام المتداول اليوم: –

مانجو عويس: 50 جنيها

فص عويسي: 50 جنيها

زبدة / صديقة: 20 جنيها

مانجو هندى : 30 جنيها

التيمور : 30 جنيها

مانجو بلدى :10 جنيهات

مانجو الفونسو: 30 جنيها

مانجو دبشة :15 جنيهات

مانجو سكري / جولك: 25 جنيها

مانجو بيض العجل: 17 جنيها

والمانجو التيمور سجلت ما بين 25 إلى 50 جنيهًا، والمانجو الفص ما بين 25 و59 جنيهًا، والمانجو الفونس سجلت ما بين 30و35 جنيهًا للكيلو، والمانجو الهندي ما بين 30 جنيهًا، ومانجو فجر كلان تسجل ما بين 17 جنيها.

وسجلت مانجو دبشة ما بين 15 و17 جنيهًا للكيلو، ومانجو صديقة سجلت ما بين 20 و25 جنيهًا للكيلو، والمانجو السكري سجلت ما بين 25 جنيهًا للكيلو، ومانجو جولك سجلت 15 إلى 20 جنيهًا، والمانجو السنارة ما بين 15 و17 جنيهًا.

يذكر أن موطن فاكهة المانجو الأصلي هو شبه القارة الهندية وانتقلت إلى مصر في عهد محمد علي، كما انتقلت إلى جميع المناطق المدارية الحارة من العالم، وتستخدم في جميع القارات كغذاء مثل إفريقيا وأمريكا الوسطي والجنوبية وغيرها.

وتنتشر أشجار المانجو في مصر في الأراضي الخصبة وعذبة المياه في الجنوب كما تزرع الأنواع المميزة منها في الإسماعيلية والشرقية والبحيرة ولذا تلقب المانجو بملك الفواكهة المناطق.

وتستخدم المانجو وتؤكل طازجة أو كعصير وهي غنية بفيتامين أ، ج وزرعت أشجار المانجو أول مرة قبل 4000 سنة في الهند وأرخبيل الملايو، ونقلها المستكشفون الأوربيون في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي إلى مناطق مدارية أخرى، وتزرع الآن في مناطق عديدة، مثل البرازيل، والهند، والمكسيك، والفلبين، والولايات المتحدة وتايلنده.

وتعتبر شجرة المانجو دائمة الخضرة، وقد يصل طولها إلى 20 مترا، ولها أوراق طويلة وأزهار ذات لون أبيض وبنفسجي، وتنمو ثمار المانجو من قاع مبايض الزهرات، ويكتمل نموها بعد خمسة أشهر من تكون الأزهار.