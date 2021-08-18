اقتصاد وأسواق

أسعار المانجو بسوق العبور اليوم الأربعاء 18-8-2021

تتراوح أسعار المانجو في سوق العبور ما بين 10 إلى 70 جنيها حسب الصنف والجودة
الصاوي أحمد 9:54 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21 9:54 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

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ننشرأسعار أنواع المانجو في سوق العبور للجملة، اليوم الأربعاء 18-8-2021 أغسطس، وذلك تيسيرًا على القراء لمعرفة أسعار السلع قبل الذهاب إلى الأسواق.

تتراوح أسعار المانجو في سوق العبور ما بين 10 إلى 70 جنيها حسب الصنف والجودة، بينما يبلغ سعر كيلو المانجو السكري في التجزئة 25 جنيها.

أسعار المانجو بسوق الجملة

وأكد عدد من التجار في سوق العبور أن المانجو العويس تراوحت ما بين 20 و50 جنيها للكيلو، وسجل كيلو المانجو الزبدية ما بين 12 و20 جنيهًا، أما المانجو البلدي سجلت ما بين 9 و15 جنيها، والمانجو التومي بـ 12 و15 جنيها، ومانجو بيض العجل تسجل ما بين 9 و15جنيها.

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وأكد التجار أن سعر المانجو التيمور سجلت ما بين 20 و40 جنيها، والمانجو الفص ما بين 20 و70 جنيها، والمانجو الفونس سجلت ما بين 15و35 جنيهًا للكيلو، والمانجو الهندي ما بين 15 و35 جنيهًا، ومانجو فجر كلان تسجل ما بين 12 و18 جنيها.

اسعار المانجو اليوم

وأضاف التجار أن مانجو دبشة تراوحت ما بين 9 و15 جنيها للكيلو، ومانجو صديقة سجلت ما بين 17 و25 جنيها للكيلو، والمانجو السكري سجلت ما بين 15و21 جنيها للكيلو، ومانجو جولك سجلت 8 إلى 18 جنيها، والمانجو السنارة ما بين 9 و15 جنيها.

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يذكر أن موطن فاكهة المانجو هو شبه القارة الهندية وتم إدخالها مصر خلال عصر محمد علي، وتنمو في المناطق المدارية الحارة من العالم وانتقلت لدول أفريقيا والكاريبي وأمريكا الاتينية من خلال المستعمرين.

وتتميز فاكهة المانجو بمذاق فريد وهي غنية بالأحماض المفيدة للجسم ولذلك تعتبر رئيسيا لمعظم السكان في هذه المناطق، وتلقب المانجو بملك فاكهة المناطق الحارة، وتؤكل المانجو طازجة، وهي غنية بفيتامين «أ، ج» وزرعت أشجار المانجو أول مرة قبل 4000 سنة في الهند وأرخبيل الملايو، ونقلها المستكشفون الأوربيون في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي إلى مناطق مدارية أخرى، وتزرع الآن في مناطق عديدة، مثل البرازيل، والهند، والمكسيك، والفلبين، والولايات المتحدة.

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وتعتبر شجرة المانجو دائمة الخضرة، وقد يصل طولها إلى 20 مترا، ولها أوراق طويلة وأزهار ذات لون أبيض وبنفسجي، وتنمو ثمار المانجو من قاع مبايض الزهرات، ويكتمل نموها بعد خمسة أشهر من تكون الأزهار.

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بقلم الصاوي أحمد

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