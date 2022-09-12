أسعار المانجو اليوم في الأسواق وسوق العبور

انخفضت أسعار المانجو في سوق العبور لتجارة الجملة اليوم الإثنين 12-9-2022 رغم وجود إقبال كبير من المستهلكين على التسوق، في ظل زيادة طرح المانجو المتأخرة من الوجهين القبلي والبحري مع دخول فصل الخريف وظهور الأصناف الأجنبية، حيث تراجعت أسعار العويس والزبدة كما ارتفعت النعومي وسط توازن الأسعار بشكل ملحوظ، خلال الفترة الحالية.

وطبقًا للأسعار المتداولة للمانجو في بورصة سوق العبور اليوم الإثنين 12-9-2022 فقد جاءت كالتالي للكيلو:

مانجو عويس من 11 إلى 21 جنيهًا.

مانجو هندي من 13 إلى 17 جنيهًا.

مانجو تيمور من 13 جنيهًا إلى 17 جنيهًا.

مانجو زبدية 9 جنيهات إلى 10 جنيهات .

مانجو بلدي 5 إلى 10 جنيهات.

مانجو الفونسو من 13 إلى 17 جنيهًا.

مانجو فص عويس من 20 إلى 40 جنيهًا.

مانجو دبشة من 9 إلى 13 جنيهًا.

مانجو صديقة من 15 إلى 20 جنيهًا.

مانجو جولك من 9 إلى 13 جنيهًا.

مانجو سكري من 9 إلى 13 جنيهًا.

مانجو بيض العجل من 9 إلى 13 جنيهًا.

مانجو سنارة من 9 إلى 18 جنيهًا.

مانجو تومي من 9 إلى 13 جنيهًا.

مانجو فجر كلان من 9 إلى 13 جنيهًا.

مانجو نعومي من 12 إلى 15 جنيهًا.

مانجو كيت 8 إلى 12 جنيها.

مانجو كنت 8 إلى 12 جنيها.

وطبقًا لعدد من التجار فإن هناك أصنافًا شهدت تباينا في أسعار الجملة، مشيرين إلى أن هناك أصنافًا مثل صديقة ونعومي ارتفعت بنحو 3 جنيهات للكيلو.

وأضاف التجار أن محصول المانجو يشهد طرحا لكميات كبيرة من الأصناف الأجنبية مثل الكيت والكنت جيدة، ومن ثم هناك تراجع في الأسعار حيث يتم جني هذه الأصناف خلال الشهور المقبلة.

وأفاد التجار بأن هناك تراجعا في أسعار المانجو في التجزئة، حيث تتراوح أسعار المانجو البلدي حول 12 إلى 20 جنيها وأصناف الزبدية 12.5 جنيه للمستهلك.

وأوضح التجار أن السوق تشهد طرح كميات كبيرة من المانجو بالسوق، وأسعارها جيدة ومعقولة رغم زيادة الإقبال، وتتراوح في الجملة بين 8 إلى 40 جنيهًا حسب الصنف؛ كما تراجعت أسعار العنب المنافس الأكبر للمانجو، فضلًا عن الكنتالوب والرمان أسعارها في المتناول.

وذكر التجار أن أسعار المانجو جيدة، هذا العام، مشيرا إلى أن الإقبال يتحسن نسبيا وذلك لاهتمام المستهلك خلال هذه الفترة بالأصناف الرئيسية من مانجو الوجه البحري، خاصة الإسماعيلية.

ولفت التجار إلى أن المحصول الرئيسي بالسوق هو إنتاج عدة محافظات في الصعيد والقناة والبحيرة وشمال وجنوب الدلتا، موضحين أن الأسعار الحالية للمانجو تتراوح بين 8 إلى 40 جنيها حسب الجودة والصنف بسوق العبور.