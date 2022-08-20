أسعار المانجو اليوم فى سوق العبور

عاودت أسعار تداول المانجو تراجعها بسوق العبور لتجارة الجملة، وسط إقبال كبير من المستهلكين وعلى التسوق في ظل زيادة طرح المانجو من الوجهين القبلي والبحري ودخول محافظة الإسماعيلية طور الجني التي تهيمن علي أكبر كميات تجارة المانجو ، وسط هدوء الأسعار حاليا بشكل ملحوظ، مقارنة بالعام الماضي مع انخفاض السعر في الصادر أيضا.

وطبقا للأسعار المتداولة للمانجو في بورصة سوق العبور اليوم السبت 20-8-2022 فقد جاءت كالتالي للكيلو :

مانجو عويس من 20 إلى 30 جنيها.

مانجو هندي من 14 إلى 17 جنيها.

مانجو تيمور من 14 جنيها إلى 20 جنيها.

مانجو زبدية 9 جنيهات إلى 11 جنيها.

مانجو بلدي 7 إلى 10 جنيهات.

مانجو الفونسو 13 إلى 17 جنيها.

مانجو فص عويس 30 إلى 45 جنيها.

مانجو دبشة 9 إلى 15 جنيها.

مانجو صديقة من 11 إلى 15 جنيها.

مانجو جولك من 9 إلى 15 جنيها.

مانجو سكري من 9 إلى 15 جنيها.

مانجو بيض العجل 8 إلى 14 جنيها.

مانجو سنارة من 8 إلى 14 جنيها.

مانجو تومي من 8 إلي 14 جنيها .

مانجو فجر كلان 8 إلى 14 جنيها .

مانجو نعومي 12 إلي 15 جنيها .

وطبقا لعدد من التجار فإن هناك أصنافا شهدت انخفاضا في أسعار الجملة بالمقارنة، مشيرين إلى أن هناك أصنافا مثل العويس والفونسو والزبدية حيث انخفض سعر الكيلو منها بقيمة جنيه واحد إلى 5 جنيهات.

وأكد رمضان سليم أحمد أن محصول المانجو يشهد أسعارا جيدة، وبالتالي هناك إقبال كبير على الشراء في ظل انطلاق موسم جني المانجو في الإسماعيلية.

وأوضح أن هناك أسعارا جيدة في المانجو في التجزئة حيث تتراوح أسعار المانجو البلدي حول 12 إلي 60 جنيها، وأصناف الزبدية 15 للمستهلك.

وأشار سليم إلى أن السوق تشهد طرح كميات كبيرة من المانجو في السوق، وأسعارها جيدة ومعقولة رغم زيادة الإقبال، وتتراوح في الجملة بين 7 إلى 50 جنيها حسب الصنف، نتيجة تراجع أسعار العنب المنافس الأكبر للمانجو، فضلا عن الكنتالوب والبطيخ وأسعارها في المتناول أيضا.

وأوضح سليم أن أسعار المانجو جيدة هذا العام، مشيرا إلى أن الإقبال يتحسن نسبيا، وذلك لاهتمام المستهلك خلال هذه الفترة بالأصناف الرئيسية من مانجو الوجه البحري خاصة الإسماعيلية.

ولفت سليم إلى أن المحصول الرئيسي بالسوق هو إنتاج جنوب عدة محافظات في الصعيد والقناة والبحيرة وشمال وجنوب الدلتا، موضحا أن الأسعار الحالية للمانجو تتراوح بين 8 إلى 45 جنيها حسب الجودة والصنف بسوق العبور.