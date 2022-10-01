أسعار المانجو اليوم السبت في الأسواق

ارتفعت أسعار المانجو في سوق العبور لتجارة الجملة اليوم السبت 1-10 -2022 وقفزت أصناف المانجو “العويس ” جنيهين مسجلة 24 جنيها نتيجة تراجع المعروض واقتراب نهاية الموسم وارتفاع وزيادة الصادرات، حيث يتم حاليا طرح المانجو المتأخرة وظهور الأصناف الأجنبية مثل التومي والكنت والكيت.

وطبقًا للأسعار المتداولة للمانجو في بورصة سوق العبور اليوم 29 -9-2022 فقد جاءت كالتالي للكيلو:

مانجو عويس من 14 إلى 24 جنيها.

مانجو هندي من 15 إلى 19 جنيها.

مانجو بلدي من 9 إلى 10 جنيهات.

مانجو الفونسو من 14 إلى 18 جنيها.

مانجو فص عويس من 20 إلى 30 جنيها .

مانجو كيت / كنت :9 جنيهات إلي 13 جنيها .

مانجو تيمور من 15 جنيهًا إلى 18 جنيها .

مانجو زبدية من 9 جنيهات إلى 11 جنيها.

وأفاد التجار بأن هناك ارتفاعا طفيفا في أسعار المانجو بالتجزئة ، حيث تتراوح أسعار المانجو البلدي حول 12 إلى 12.5 جنيه ، وأصناف الزبدية 15 جنيها للمستهلك وأيضا التومي والناعومي 20 جنيها والفونسو 15 جنيها.

وأكد التجار أن السوق تشهد طرح كميات كبيرة من المانجو بالسوق، وأسعارها جيدة ومعقولة رغم زيادة الإقبال، وتتراوح في الجملة بين 8 إلى 30 جنيهًا حسب الصنف.

كما تشهد أسعار العنب المنافس الأكبر للمانجو، فضلًا عن أن الكنتالوب والرمان أسعارهما في المتناول.

وذكر التجار أن أسعار المانجو جيدة هذا العام ، مشيرين إلى أن الإقبال مستقر نسبيا ، وذلك لاهتمام المستهلك خلال هذه الفترة بالأصناف الرئيسية من مانجو الوجه البحري، خاصة الإسماعيلية.

ولفت التجار إلى أن المحصول الرئيسي بالسوق هو إنتاج عدة محافظات في الصعيد والقناة والبحيرة وشمال وجنوب الدلتا،موضحين أن الأسعار الحالية للمانجو تتراوح بين 15 إلى 55 جنيها ، حسب الجودة والصنف بالأسواق الاستهلاكية.