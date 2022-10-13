أسعار المانجو اليوم الخميس في الأسواق

تفاوتت أسعار المانجو اليوم الخميس 13-10 -2022 واستقرت أصناف المانجو “العويس ” مسجلة 25 جنيها بينما سجلت أصناف الكيت والكنت 20 جنيها وهي مانجو خريفية مع انحسار باقي الانواع .

وأكد تجار أن سعر المانجو صديقة يسجل 15 جنيها ،مشيرين أن السوق يشهد انتشار العرض في الاسواق ، رغم ارتفاع وزيادة الصادرات، حيث يتم حاليا طرح المانجو المتأخرة وظهور الأصناف الأجنبية مثل التومي .

وطبقًا للأسعار المتداولة للمانجو في بورصة سوق الجملة 13 -10-2022 فقد جاءت كالتالي للكيلو

مانجو كيت :8 إلى 14 جنيها

مانجو كنت :8 إلى 14 جنيها

مانجو عويس من 15 إلى 23 جنيهًا.

مانجو هندي من 13 إلى 19 جنيهًا

مانجو بلدي من 7 إلى 10 جنيهات.

مانجو الفونسو من 13 إلى 18 جنيهًا.

مانجو فص عويس من 20 إلى 30 جنيهًا.

مانجو تيمور من 15 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.

مانجو زبدية من 10 جنيهات إلى 11 جنيها.

وأفاد التجار بأن هناك تذبذبا في أسعار المانجو بالتجزئة ، حيث تتراوح أسعار المانجو البلدي حول 15 إلى 20 جنيها وأصناف الزبدية 15 جنيها للمستهلك وايضا التومي والناعومي 20 جنيها والفونسو 15 جنيها .

وأوضح التجار أن السوق تشهد طرح كميات كبيرة من المانجو بالسوق، وأسعارها جيدة ومعقولة رغم زيادة الإقبال، وتتراوح في الجملة بين 8 إلى 30 جنيهًا حسب الصنف.

كما تراجعت أسعار العنب المنافس الأكبر للمانجو، فضلًا عن أن الكنتالوب والرمان أسعارهما في المتناول.

وذكر التجار أن أسعار المانجو جيدة هذا العام، مشيرين إلى أن الإقبال مستقر نسبيًا ، وذلك لاهتمام المستهلك خلال هذه الفترة بالأصناف الرئيسية من مانجو الوجه البحري، خاصة الإسماعيلية.

ولفت التجار إلى أن المحصول الرئيسي بالسوق هو إنتاج عدة محافظات في الصعيد والقناة والبحيرة وشمال وجنوب الدلتا، موضحين أن الأسعار الحالية للمانجو تتراوح بين 15 إلى 55 جنيهًا حسب الجودة والصنف بالأسواق الاستهلاكية.