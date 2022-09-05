أسعار المانجو اليوم الاثنين في الأسواق

ارتفعت أسعار تداول المانجو في سوق العبور لتجارة الجملة، وسط إقبال كبير من المستهلكين على التسوق، في ظل تراجع طرح المانجو من الوجهين القبلي والبحري مع دخول فصل الخريف، حيث قفزت أسعار الزبدية والسكري، وسط تحرك الأسعار بشكل ملحوظ، خلال الفترة الحالية.

وطبقًا للأسعار المتداولة للمانجو في بورصة سوق العبور اليوم السبت 5-9-2022 فقد جاءت كالتالي للكيلو:

مانجو عويس من 15 إلى 25 جنيهًا.

مانجو هندي من 12 إلى 18 جنيهًا.

مانجو تيمور من 12 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.

مانجو زبدية 9 جنيهات إلى 10.5 جنيه.

مانجو بلدي 6 إلى 10 جنيهات.

مانجو الفونسو من 12 إلى 18 جنيهًا.

مانجو فص عويس من 25 إلى 45 جنيهًا.

مانجو دبشة من 9 إلى 15 جنيهًا.

مانجو صديقة من 12 إلى 15 جنيهًا.

مانجو جولك من 9 إلى 15 جنيهًا.

مانجو سكري من 9 إلى 15 جنيهًا.

مانجو بيض العجل من 8 إلى 14 جنيهًا.

مانجو سنارة من 8 إلى 14 جنيهًا.

مانجو تومي من 8 إلى 14 جنيهًا.

مانجو فجر كلان من 9 إلى 13 جنيهًا.

مانجو نعومي من 12 إلى 15 جنيهًا.

وطبقًا لعدد من التجار فإن هناك أصنافًا شهدت ارتفاعًا في أسعار الجملة بالمقارنة، مشيرين إلى أن هناك أصنافًا مثل الفونسو ارتفعت بنحو جنيه للكيلو.

وأضاف التجار أن محصول المانجو يشهد أسعارًا جيدة، ومن ثم هناك إقبال كبير على الشراء، في ظل انطلاق موسم جني المانجو في الإسماعيلية.

وأفاد التجار بأن هناك أسعارًا جيدة في المانجو في التجزئة، حيث تتراوح أسعار المانجو البلدي حول 12 إلى 60 جنيهًا، وأصناف الزبدية 15 جنيهًا للمستهلك.

وأوضح التجار أن السوق تشهد طرح كميات كبيرة من المانجو بالسوق، وأسعارها جيدة ومعقولة رغم زيادة الإقبال، وتتراوح في الجملة بين 7 إلى 50 جنيهًا حسب الصنف؛ نتيجة تراجع أسعار العنب المنافس الأكبر للمانجو، فضلًا عن الكنتالوب والبطيخ وأسعارها في المتناول أيضًا.

وذكر التجار أن أسعار المانجو جيدة، هذا العام، مشيرًا إلى أن الإقبال يتحسن نسبيًّا، وذلك لاهتمام المستهلك خلال هذه الفترة بالأصناف الرئيسية من مانجو الوجه البحري، خاصة الإسماعيلية.

ولفت التجار إلى أن المحصول الرئيسي بالسوق هو إنتاج جنوب عدة محافظات في الصعيد والقناة والبحيرة وشمال وجنوب الدلتا، موضحًا أن الأسعار الحالية للمانجو تتراوح بين 8 إلى 45 جنيهًا، حسب الجودة والصنف بسوق العبور.