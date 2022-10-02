أسعار المانجو اليوم الأحد 2-10-2022

انخفضت أسعار المانجو بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الأحد 2-10 -2022 وتراجعت أصناف المانجو العويس جنيهين مسجلة 22 جنيها بدلا من 24 جنيها مع زيادة المعروض من المانجو حاليا .

واضاف التجار أنه في ظل زيادة المعروض من السلع والفواكه الأخري مثل البرتقال ابوسرة والموز ،رغم اقتراب نهاية الموسم وزيادة وتيرة الصادرات، حيث يتم حاليا طرح المانجو المتأخرة وظهور الأصناف الأجنبية مثل التومي والفونسو والكنت والكيت.

وطبقًا للأسعار المتداولة للمانجو في بورصة سوق العبور اليوم 2 -10 -2022 فقد جاءت كالتالي للكيلو:

مانجو عويس من 12 إلى 22 جنيها.

مانجو هندي من 14 إلى 18 جنيها.

مانجو بلدي من 8 إلى 10 جنيهات.

مانجو الفونسو من 14 إلى 17 جنيها.

مانجو فص عويس من 20 إلى 30 جنيها .

مانجو كيت / كنت :9 جنيهات إلي 13 جنيها .

مانجو تيمور من 15 جنيهًا إلى 18 جنيها .

مانجو زبدية من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.

وأكد التجار أن هناك تراجعا طفيفا في أسعار المانجو بالتجزئة ، حيث تتراوح أسعار المانجو البلدي حول 12 إلى 15 جنيها ، وأصناف الزبدية 15 جنيها للمستهلك وأيضا التومي والناعومي 20 جنيها ،والفونسو 18 جنيها.

وأكد التجار أن السوق تشهد طرح كميات كبيرة من المانجو بالسوق، وأسعارها جيدة ومعقولة رغم زيادة الإقبال، وتتراوح في الجملة بين 8 إلى 30 جنيهًا حسب الصنف.

كما تشهد السوق طرح الفاكهة الشتوية مثل انواع البرتقال فضلا عن تراجع أسعار الفواكه الصيفية المتأخرة مثل العنب الذي يعد المنافس الأول للمانجو، فضلًا عن أن الكنتالوب والرمان أسعارهما في المتناول أيضا .

وأفاد التجار أن أسعار المانجو متوسطة هذا العام ، مشيرين إلى أن الإقبال مرتفع نسبيا ، وذلك مع زيادة الاهتمام من جانب المستهلك خلال هذه الفترة بالأصناف الرئيسية من مانجو الوجه البحري، خاصة الإسماعيلية.

ولفت التجار إلى أن المحصول الرئيسي بالسوق هو إنتاج عدة محافظات في الصعيد والقناة والبحيرة وشمال وجنوب الدلتا،موضحين أن الأسعار الحالية للمانجو تتراوح بين 15 إلى 55 جنيها ، حسب الجودة والصنف بالأسواق الاستهلاكية.

ويوجد في مصر 30 نوعا من المانجو والمساحة تتخطي 350 الف فدان كما أن الصادرات من “ملكة الفواكه ” تخطت حتي الآن ال35 الف طن .