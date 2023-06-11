أسعار الماشية في مصر 2023

تراوحت أسعار الماشية اليوم في مصر 2023 بين 65 ألف و100 ألف جنيه حسب الوزن والجودة والكيلو القائم وذلك بالتزامن مع عيد الأضحي المبارك الذي يحل نهاية الشهر الجاري .

وأضاف عدد من التجار إلي أن أسعار الماشية البقري البلدي “قائم “تراوحت بين 130 إلى 140جنيها والجاموسي 115و 120 جنيها للكيلو حسب الفصيلة والجودة والسن والوزن .

أسعار الماشية2023

وأشار التجار إلي أن سعر الماشية لنوع الجاموسة اللحم 175 جنيها للكيلو قباني والبقرة اللحم 200 جنيه والعجلة اللحم بـ120 جنيها والفحلة أو صغيرة الجاموس 115 جنيها قباني كما توصل أسعار الماشية جنونها في الأسواق في ظل تراجع المعروض .

وأفاد التجار أن أسعار الماشية الخاصة بالعجل البقري لوزن 200 كجم 135 جنيها قباني للكيلو والوزن 300 كجم بـ 125جنيها ووزن 150كجم بـ150 جنيه بينما تسجل أسعار الخراف ما بين 140 و150 جنيها للكيلو .

أسعار الماشية اليوم

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم سجل 120جنيها ووزن 200 كجم بـ125 جنيها ووزن 150 كجم بـ130 جنيها.

ونوه التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للماشية المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع الأوكرانية والإسبانية والكولومبية والبرازيلي وغيرها وتعدالاصناف الأيطالي من الجاموس هي الأعلي سعرا بنحو 170 جنيها للكيلو .

وأشار التجار إلي أن سعر الماشية البقري الرضيعة تسجل حاليا 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس بتراجع يتراوح بين 1000 جنيها إلي 2000 جنيه.

أسعار الماشية في الأسواق

وأشار التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

واعتاد الزبائن قبيل عيد الأضحي بأيام اقتناء المواشي الحية من الماشية والغنم والخراف تنفيذا لشعيرة التضحية وتشهد الأسواق زخما كبيرا من المشترين والبائعين وزيادة في معدلات الأقبال علي الشراء .

وتتراوح أسعار اللحوم البلدية في محلات الجزارة الأفرنجية بين 350 إلي 400 جنيها وفي محال الجزارة البلدية بـ300 إلي 350 جنيها واللحم الجملي ب300 جنيها والمفروم والمجمد بالمنافذ 200 جنيها .



