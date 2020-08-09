أسعار الماشية في الأسواق اليوم الأحد 9-8-2020

واصلت أسعار الماشية استقرارها بعد فترة رواج المبيعات خلال موسم عيد الاضحى المبارك،حيث انخفضت كميات العرض للماشية في الأسواق بشكل عام طبقا للتجار ،بالتوازي مع هدوء مماثل في حركة البيع والشراء .

وفيما يلي تنشر بوابة “المال”أسعار الماشية القائم للذكور المخصصة للذبيح بمتوسط وزن وسعر كل رأس الماشية كالتالي ،الرأس من100كيلو إلي 150كيلو : 60جنيه للكيلو ومن150كيلو إلي 175كيلو57جنيه للكيلو.

وبلغ سعر الكيلو قائم للرأس من 175كيلو إلي 200كيلو 53جنيه للكيلو ومن 200كيلو إلي 225جنيه 50جنيه ومن 225كيلو إلي 250كيلو 48جنيه ومن 250كيلو إلي 275كيلو 47جنيه ومن 275جنيه إلي 300كيلو 44جنيه.

ولفت التجار أن سعر رأس الماشية المخصصة للذبيح تتراوح مابين 6000جنيه إلي 13000جنيه الاوزان تتراوح بين 100حتي 300كيلو .

و أكد وائل أبو إسلام تاجر من الشرقية أن سعر رأس الماشية انخفض خلال قبل وبعد عيد الأضحى المبارك،حيث تراجعت عملية البيع والشراء بين المربين والتجار .

و أوضح أبو اسلام أن سعر رأس الماشية الحلابة الجاموسي 19ألف جنيه والبقري 15ألف جنيه .