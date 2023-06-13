تباينت أسعار الماشية اليوم الثلاثاء 13-6-2023 وتراوح سعر الرأس بين 30 ألفا و100 ألف جنيه حسب الوزن وعمر الحيوان والجودة والكيلو القائم وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وكشف التجار أن أسعار الماشية البقري البلدي القائم تراوحت بين 130 إلى 140جنيها والجاموسي 115و120 جنيها للكيلو حسب الفصيلة والجودة والسن والوزن.

أسعار الماشية اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر الماشية لصنف الجاموسة اللحم 175 جنيها للكيلو قباني والبقرة اللحم 200 جنيه والعجلة اللحم بـ120 جنيها والفحلة أو صغيرة الجاموس 115 جنيها كما توصل أسعار الماشية جنونها في الأسواق في ظل تراجع المعروض.

وكشف التجارأن أسعار القائم للعجل البقري لوزن 200 كجم 135 جنيها قباني للكيلو والوزن 300 كجم بـ 125جنيها ووزن 150كجم بـ150 جنيها بينما تسجل أسعار الخراف ما بين 140 و150 جنيها للكيلو .

أسعار الماشية اليوم

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم سجل 120جنيها ووزن 200 كجم بـ125 جنيها ووزن 150 كجم بـ130 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للماشية المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع الأوكرانية والإسبانية والكولومبية والبرازيلي وغيرها.

وكشف التجار أن سعر الماشية البقري الرضيعة تسجل حاليا 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس بتراجع يتراوح بين 1000 جنيها إلى 2000 جنيه.

أسعار الماشية في الأسواق

ونوه التجار بأن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

ومن المتعارف عليه قيام الزبائن قبل عيد الأضحي بأيام بحجز /اقتناء المواشي الحية من الماشية والغنم والخراف تنفيذا لشعيرة التضحية وتشهد الأسواق زخما كبيرا من المشترين والبائعين وزيادة في معدلات الأقبال على الشراء.

وتتراوح أسعار اللحوم البلدية في محلات الجزارة الأفرنجية بين 350 إل 400 جنيه وفي محال الجزارة البلدية بـ300 إلى 350 جنيها واللحم الجملي بـ300 جنيها والمفروم والمجمد بالمنافذ 200 جنيه للأنواع الهندية.