أسعار اللحوم و الدواجن اليوم في منافذ التموين

شهدت اسعار اللحوم السوداني والبرازيلي و الدواجن المجمدة اليوم ارتفاعا في منافذ و فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، و على الرغم من زيادة سعر البيع إلا أنها أقل من مثيلاتها في السوق المحلية بنسبة إلي 20٪ .

و قامت المال بجولة على عدد من فروع شركتي الاهرام و النيل للمجمعات الاستهلاكية للتعرف على أسعار البيع للمستهلكين والتي جاءت كالتالي

كيلو اللحم السوداني 115 جنيه بدلا من 95 جنيها ، و البرازيلي بسعر 90 جنيها بدلا من 70 جنيها ، و كيلو الدواجن المجمدة بسعر 65 جنيها بدلا من 48 جنيها .

وقال محمد جمعة مدير أحد الفروع الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين أن هناك ضخ مستمر من الدواجن المجمدة و اللحوم السوداني و البرازيلي وذلك لطرحها على المستهلكين بأسعار أقل من السوق المحلية.