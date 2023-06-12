أسعار اللحوم والماشية الحية وأضاحي العيد اليوم الإثنين 12-6-2023

تفاوتت أسعار اللحوم والماشية الحية اليوم الإثنين 12-6-2023 وتراوح سعر الكندوز في محال الجزارة بين 300 جنيه إلي 350 جنيها واللحوم المجمدة 220 جنيها والمفروم 200 جنيه طبقا لعدد من التجار.

وأشار التجار أن سعر الكبدة البقري 300 جنيه والمفروم الجملي 300 جنيه والضاني 340 جنيها واللحوم الجملي 300 جنيه واللحوم الجاموسي 240 جنيها واللحوم السوداني 270 جنيها والكندوز البلدي 300 جنيه إلى 400 جنيه.

أسعار اللحوم

وأكد التجار أن سعر الضاني 340 جنيها للكيلو واللحوم البلدي بالسلاسل التجارية 280 إلى 350 جنيها والكبدة المستوردة 110 جنيهات والسجق المستورد 90 جنيها والسجق البلدي 180 جنيها.

وأشار التجار إلى أن أسعار الكبدة الكندوز البلدي في محال الجزارة 360 جنيها في القاهره الكبري والإسكندرية لأفضل الأنواع و أسعار الكيلو لحوم الماعز من 250 إلى 400 جنيه حسب النوع.

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم” تراوحت بين 130 إلى 140 جنيها والجاموسي 115و 120 جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر الكيلو “الجاموسة اللحم” 175 جنيها للكيلو قباني و” البقرة اللحم” 200 جنيه و”العجلة اللحم” 120 جنيها والفحلة “صغيرة الجاموس ” 115 جنيها قباني.

وأشار التجار إلي أن اسعار العجل البقري لوزن 200 كجم 135 جنيها “قائم” للكيلو و الوزن 300 كجم 125 جنيها ووزن 150كجم 150 جنيها.

وقال التجار إن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قائم” لوزن 300 كجم سجل 120 جنيها ووزن 200 كجم 125 جنيها ووزن 150 كجم 130 جنيها.

أسعار اللحوم والماشية الحية

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

وقال التجار إن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس بتراجع يتراوح بين 1000 جنيه إلى 2000 جنيه.

وألمح التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا بارتفاع 10 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

أسعار اللحوم في المنافذ ومحال الجزارة

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم الطازجة في منافذ الزراعة والتموين : 230 إلى 250 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الفريش في “أمان” : 230 جنيها

أسعار اللحوم السودانية المبردة : 270 جنيها

أسعار اللحوم المفروم المجمد بمنافذ الجيش : 170 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في الجزارة : 290 جنيها إلى 350 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 415 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها إلي 350 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيه إلى 240 جنيها

أسعار السجق المستورد : 110 جنيهات للكيلو

أسعار المفروم الجملي البلدي: 300 جنيه