أسعار اللحوم والماشية الحية في الأسواق اليوم السبت

واصلت أسعار الماشية تباينها في الأسواق، فشهدت أسواق كفر الشيخ تذبذبًا في ظل غياب عمليات السحب نتيجة أزمة الأعلاف الحالية، بينما سجلت أسعار الموزة الهندية 80 جنيهًا للكيلو المجمد. وطبقًا لعدد من التجار، فقد سجلت أسعار الماشية البقري الرضيعة عمر 10 أيام نحو 7500 جنيه، كما سجلت أسعار الجاموس العُشر متوسط العمر 30 ألف جنيه، والجاموس العشر عالي الجودة من 42 ألف جنيه إلى 52 ألفًا. وأكد التجار أن سعر اللحم البقري العجالي فاخر من 72 جنيهًا إلى 73 جنيهًا للأنواع المتوسطة.

وأضاف التجار أن هناك تباينًا في سعر الكيلو القائم فى العجول البقري والجاموسي، ليتراوح سعر الكيلو قائم فى الذكور ما بين 73 إلى 76 جنيهًا، وسعر الكيلو الجاموسي بين 62 جنيهًا إلى 70 جنيهًا.

وكشف عدد من أصحاب محالّ الجزارة أن سعر الكيلو القائم فى الماعز 100 جنيه، والأغنام 80 إلى 90 جنيهًا، بينما انخفض سعر الماشية المخصصة للتربية بقيمة 2000 جنيه نتيجة ارتفاع أسعار التغذية.

وأكد عدد من مربِّي وتجار الماشية أن أسعار العجول قائم تتراوح بين 22 إلى 40 ألف جنيه، حسب عمر العجل وحجمه.

بينما تتراوح أسعار اللحوم الكندوز بين 150 جنيهًا إلى 180 جنيهًا، حسب الجودة والصنف.

فيما تذبذبت أسعار اللحوم في الأسواق، اليوم السبت 8-10-2022، وتراوح سعر اللحوم العجالي بين 150 جنيهًا إلى 200 جنيه للكيلو، حسب الجودة طبقًا لعدد من أصحاب محالّ الجزارة في الأسواق، مؤكدين أن هناك إقبالًا كبيرًا على التخلص من اللحوم نتيجة زيادة أسعار الأعلاف وارتفاعها إلى 14 ألف جنيه للطن.