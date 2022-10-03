أسعار اللحوم والماشية الحية المتداولة اليوم الإثنين 3-10-2022

سجلت أسعار الماشية الحية المخصصة للذبيح أو االتسمين سعر الرأس الجاموس الأيطالي المخصص للذبيح بقيمة 74 جنيها للكيلو والراس المخصص للتربية حتي 200 كجم 95 جنيها للكيلو .

وأضاف التجار أن سعر الأصناف البرازيلية أعلي من 200 كجم 71 جنيها للكيلو والأنواع الأورجويانية المخصصة للذبيح 70 جنيها للكيلو .

وأضاف التجار أن سعر الابقار الكولومبية الصغيرة 72 جنيها للكيلو والمخصصة للذبيح 65 جنيها للكيلو والأنواع الأوكرانية ذات الأوزان المحدودة والمخصصة للتربية 83 جنيها والمخصصة للذبيح 63 جنيها للكيلو .

ونوه التجار أن سعر كيلو البقر الجورجي بقيمة 75 جنيها للأوزان حتي 250 كجم والأوزان الأكبر 68 جنيها للكيلو، مضيفين أن سعر البقر البلدي المخصص للتربية 85 جنيها حتي وزن 200 كيلوجرام والأنواع المخصصة للذبيح 73 جنيها .

واوضح التجار أن سعر الجاموس البلدي المخصص للتسمين 67 جنيها حتي وزن 200 كجم والمخصصة للذبيح 62 كجم .

وبينما تتراوح اسعار اللحوم الكندوز بين 150 جنيها إلي 180 جنيها حسب الجودة والصنف .

تذبذبت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين 3-10-2022 وتراوح سعر اللحوم العجالي بين 150 جنيها إلى 200 جنيه للكيلو، حسب الجودة طبقا لعدد من أصحاب محلات الجزارة في الأسواق، مؤكدين أن هناك إقبالا كبيرا علي التخلص من اللحوم نتيجة زيادة أسعار الأعلاف إلي 11 ألف جنيه للطن.

وأضاف التجار أن هناك ارتفاعا في سعر الكيلو القائم فى العجول البقري والجاموسي ليتراوح سعر الكيلو قائم فى الذكور ما بين 73 إلى 76 جنيها ، وسعر الكيلو الجاموسي بين 62 جنيها إلى 70 جنيها .

وكشف عدد من أصحاب محلات الجزارة أن سعر الكيلو القائم فى الماعز 100 جنيه ، والأغنام 80 إلى 90 جنيه، بينما انخفض سعر الماشية المخصصة للتربية بقيمة 2000 جنيه نتيجة ارتفاع أسعار التغذية.

وأكد عدد من مربي وتجار الماشية أن أسعار العجول قائم تتراوح ما بين 22 إلى 40 ألف جنيه حسب عمر العجل وحجمه.

وألمح التجار إلي أن سعر الماعز يتراوح بين 2000 إلى 5500 جنيه، ويترواح سعر الخراف بين 3000 جنيه إلى 6500 جنيه ، والأسعار تختلف على حسب وزن الرأس .