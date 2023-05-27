أسعار اللحوم والكندوز اليوم السبت 27-5-2023 في المنافذ ومحال الجزارة

تأرجحت أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 27-5-2023 وتراوح الكندوز بين 300 جنيه إلى 380 جنيها حسب الجودة والجملي 300 جنيه والكبدة 360 جنيها للكيلو وبمنافذ وزارة الزراعة 225 جنيها والسجق البلدي 240 جنيها وفقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم الحمراء في محال الجزارة 350 جنيها و417 جنيها لأعلى سعر في القاهرة الكبرى والإسكندرية لأجود الأنواع و أسعار الكيلو من لحوم الجديان 400 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم” تراوحت بين 135 إلى 140 جنيها للعجول البقرية والجاموسي 122و125 جنيها للكيلو.

وأوضح التجار أن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 280 إلى 300 جنيها والسلاسل التجارية والهايبر ماركت من 350 إلى 417 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الكندوز في المنافذ الاستهلاكية الحكومية 225 جنيها للكيلو للحوم البلدية وفي منافذ وزارة الزراعة 225 إلى 250 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز .

أسعار اللحوم

وأكد التجار أن سعر كيلو “الجاموسة اللحم” 190 جنيها قباني و” البقرة اللحم” 220 جنيها و”العجلة اللحم” 135 جنيها والفحلة”صغيرة الجاموس ” اللحم 120 جنيها.

وأشار التجار إلي أن اسعار العجل البقري لوزن 200 كجم 140 جنيها”قائم” للكيلو و الوزن 300 كجم 130جنيه ووزن 150كجم 150 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قائم” لوزن 300 كجم بلغ 130 جنيها ووزن 200 كجم 125 جنيها ووزن 150 كجم 159 جنيها.

أسعار اللحوم الحمراء

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وأشار التجار إلي أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 16 ألف جنيه والبتلو 15 ألف جنيه والرضيع الجاموسي 9000 جنيه للرأس بزيادة 1000 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه .

أسعار اللحوم في المنافذ ومحال الجزارة والهايبر ماركت

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بالمنافذ : 225 إلي 250 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 250 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ أمان : 250 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :190 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 270 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 220 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي : 300 جنيه إلى 417 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 415 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها إلي 350 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيه إل 240 جنيها

أسعار السجق المستورد :190 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي 150 جنيها