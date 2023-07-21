أسعار اللحوم والكبدة اليوم الجمعة 21-7-2023 في الأسواق

تذبذب أسعار اللحوم الكندوز اليوم الجمعة 21-7-2023 وتراوحت أسعار الكيلو الكندوز بين 240 جنيهًا إلى 320 جنيهًا بمحالّ الجزارة والهايبر ماركت تصل إلى 430 جنيهًا، واللحوم الجملية 300 جنيه، والمستورد 210 جنيهات، والمجمد الهندي 200 جنيه، ولحوم الماعز 250 جنيهًا إلى 400 جنيه، طبقًا لعدد من التجار.

وأوضح التجار أن سعر الضأن تراوح بين 300 جنيه إلى 400 جنيه للكيلو، والكفتة والسجق البلدي والبرجر 260 جنيهًا، والكبدة المستوردة 110 جنيهات، والكبدة الكندوز البلدي 340 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر الكبدة الجملي 340 جنيهًا، واللحوم الجملي والمفروم 260 جنيهًا إلى 300 جنيه، واللحوم الجاموسي 270، واللحوم السوداني المبردة 280 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وذكر التجار أن السجق المستورد 80 جنيهًا، والسوسيس 240 جنيهًا إلى 280 جنيهًا.

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني” تراوحت بين 135 إلى 138 جنيهًا، والجاموسي 116و125 جنيهًا للكيلو.

وأفاد التجار بأن سعر كيلو القباني لـ”الجاموسة اللحم” 175 جنيهًا، ولـ”البقرة اللحم” 200 جنيه، و”العجلة اللحم” 120 جنيهًا، والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس” 120 جنيهًا.

أسعار اللحوم

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

وأضاف التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه، والبتلو 12 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

أسعار اللحوم الحمراء

وألمح التجار إلى أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف جنيه إلى 65 ألفًا، والجاموسة 50 ألفًا إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم في محال الجزارة: 240 جنيهًا إلى 430 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “أمان”: 220 – 270 جنيهًا

أسعار اللحوم السوداني في منافذ التموين: 195 جنيهًا

أسعار المفروم المستورد بمنافذ القوات المسلحة: 170 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في المنافذ

أسعار اللحوم الجاموسي الهندي: 200 جنيه

أسعار البتلو: 380 إلى 450 جنيهًا للكيلو

أسعار الريش الضاني: 380 إلى 420 جنيهًا

أسعار المفروم الكندوز البلدي: 240 جنيهًا إلى 300 للكيلو

أسعار السجق الجملي: 300 جنيه

أسعار السجق المستورد: 110 جنيهات للكيلو

أسعار المفروم الجملي: 300 جنيه.