أسعار اللحوم والكبدة الفريش والمجمدة اليوم الخميس 8-6-2023

تحركت أسعار اللحوم الحية والمشفاة اليوم الخميس 8-6-2023 وتأرجح الكندوز البلدي بين 300 إلى 350 جنيهًا، والجملي المفروم 300 جنيه، والضاني 370 جنيهًا، والمجمد البرازيلي 190 إلى 220 جنيهًا، والكبدة الفريش 360 جنيهًا، والجمسي 240 جنيهًا، والمبرد السوداني 270 جنيهًا، حسب عدد من التجار.

وأشار التجار إلى أن سعر الضاني بالعظم 350 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدي بالسلاسل التجارية 280 إلى 417 جنيهًا، واللحوم الجملي 250 إلى 300 جنيه، والمفروم المجمد 190 جنيهًا، والكبدة المستوردة 110 جنيهات، والسجق المجمد 90 جنيهًا.

أسعار اللحوم

وأوضح التجار أن أسعار الكبدة الكندوز البلدي في محلات الجزارة 360 جنيهًا في القاهرة الكبرى والإسكندرية لأفضل الأنواع، وأسعار الكيلو لحوم الماعز من 250 إلى 400 جنيه، حسب الجودة.

وكشف التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم” تراوحت بين 125 إلى 130 جنيهًا، والجاموسي 115و120 جنيهًا للكيلو.

وأوضح التجار أن سعر الكندوز السوداني في المنافذ الاستهلاكية الحكومية 190 جنيهًا لكيلو اللحوم البلدية وفي منافذ وزارة الزراعة 225 إلى 250 جنيهًا لكيلو اللحوم الكندوز، حسب الجودة والقطعية.

أسعار اللحوم اليوم

وقال التجار إن سعر الكيلو قباني لـ”الجاموسة اللحم” 175 جنيهًا للكيلو، و”البقرة اللحم” 200 جنيه، و”العجلة اللحم” بـ120 جنيهًا، والفحلة “صغيرة الجاموس” 115 جنيهًا.

وأكد التجار أن اسعار العجل البقري لوزن 200 كجم 135 جنيهًا “قباني” للكيلو، والوزن 300 كجم بـ125 جنيهًا، ووزن 150كجم بـ150 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قائم” لوزن 300 كجم سجل 120 جنيهًا، ووزن 200 كجم بـ125 جنيهًا، ووزن 150 كجم بـ130 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

أسعار اللحوم الحمراء

ونوه التجار بأن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه، والبتلو 12 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس، بتراجع يتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه.

وأشار التجار إلى أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 إلى 65 ألفًا بارتفاع 10 آلاف جنيه، والجاموسة 50 إلى 75 ألف جنيه.

أسعار اللحوم في المنافذ ومحال الجزارة والهيبر ماركت

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: 225 إلى 250 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم في “أمان”: 250 جنيهًا

أسعار اللحوم السودانية المبردة: 270 جنيهًا

أسعار اللحوم المجمدة: 190 جنيهًا للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في الجزارة: 290 جنيهًا إلى 350 جنيهًا

أسعار البتلو البلدي: 380 إلى 415 جنيهًا للكيلو

أسعار المفروم البلدي: 250 جنيها إلي 350 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيه إلى 240 جنيهًا

أسعار السجق المستورد: 110 جنيهات للكيلو

أسعار المفروم الجملي البلدي: 300 جنيه.