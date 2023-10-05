أسعار اللحوم والكبدة البلدي والمجمدة اليوم الخميس 5-10-2023

تفاوتت أسعار اللحوم والكبدة الكندوز المحلية والمستوردة اليوم الخميس 5-10-2023 و تأرجح الكيلو في المحال التجارية بين 260 جنيها إلى 380 جنيها والكبدة البلدية 340 جنيها والسجق والبرجر و الكفتة 240 إلى 250 جنيها و اللحوم والمفروم الجملي 300 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق .

وأكد التجار أن سعر عبوة اللحوم البرازيلية 80 جنيها والمفروم 70 جنيها و55 جنيها للكبدة البرازيلي لوزن 650 جراما في المنافذ وكيلو الدهن البقري 100 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

وقال التجار إن سعر كيلو اللحم البرازيلي المستورد “القطع” 200 جنيه والمفروم البرازيلي 190 جنيها ببعض المحلات التجارية والمفروم السوداني 150 جنيها والقطع والكبدة 210 جنيها ببعض المنافذ.

وذكر التجار أن سعر كيلو اللحوم الكندوز البلدي يتراوح بين 225 جنيها و 270 جنيها في منافذ وزارات الزراعة والتموين والداخلية والمفروم البلدي 240 جنيها و 320 جنيها.

اسعار اللحوم الحمراء

وقال التجار إن سعر كيلو اللحوم الجملي و السجق و المفروم 300 جنيها و البرجر البقري والكفتة 150 و 240 جنيها في محال الجزارة البلدية .

وألمح التجار إلى أن الكبدة الكندوز البلدية تسجل 290 جنيها والسودانية 220 جنيها في المنافذ و الضاني البرقي والرحماني 380 جنيها والضاني البلدي 280 جنيها في الأسواق.

وأفاد التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي 440 جنيها للكيلو والكفتة أو السجق البقري 250 جنيها و البرجر الكندوز 250 و280 جنيها و الكبدة البرازيلي 110 جنيهات والأمريكي 120 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وكشف التجار أن سعر الكبدة الجملي 340 جنيها والكبدة الضاني 390 جنيها واللحوم الجاموسي 270 جنيها واللحوم السوداني 210و 220 جنيها.

وأكد التجار أن السجق المستورد بـ90 جنيها والبيف 40 جنيها بالمنافذ والفلتو البلدي و الستيك 430 جنيها للكيلو في السوبر ماركت.

وأشار التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني ” تأرجحت بين 125 إلى 130 جنيها و الجاموسي 110و 120جنيها للكيلو.

وأوضح التجار أن سعر كيلو القائم لـ”الجاموسة اللحم” 170 جنيها ولـ”البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” ب120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها.

أسعار اللحوم المجمدة

وأشار التجار إلى أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 155 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وأكد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

وقال التجار إن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 55 ألفا إلى 100 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم و المكعبات الكندوز : 260 و300 جنيه للكيلو.

أسعار الكفتة البلدية: 150 جنيها و250 جنيها.

أسعار اللحوم في منافذ ” الداخلية “: 200 جنيه إلى 270 جنيها.

أسعار اللحوم السودانية في وزارة التموين :195 جنيها

أسعار المفروم السودانية في منافذ آمان: 150 جنيها.

أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ القوات المسلحة 170 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم الهندي : 200 جنيه.

أسعار السجق و الكفتة البلدي :240 إلى 250 جنيها.

أسعار البتلو البلدي : 380 جنيها و 400 جنيه للكيلو.

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها.

أسعار السجق الجملي : 280 جنيها.

أسعار السجق المستورد :90 جنيها للكيلو.

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه.