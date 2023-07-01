أسعار اللحوم والأضاحي رابع أيام العيد الموافق السبت 1-7-2023

تواصل الأسواق استقبال موسم عيد الأضحى في رابع أيام العيد الموافق السبت 1-7-2023 وتسجل تكلفة ذبح الأضحية الكبيرة 1700 جنيه إلي 1700 جنيه -أجرة الجزار – و300 إلى 500 جنيه للخروف طبقا لعدد من التجار.

وأوضح التجار أن سعر اللحوم البقري تراوحت بين 280 جنيها إلي 350 جنيها للكيلو والضاني 360 إلى 420 جنيها بمحلات الجزارة واللحوم المجمدة 220 جنيها والكبدة المجمدة 110 جنيهات والكبدة الضاني 430 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر الكبدة الجملي 340 جنيها واللحوم الجملي و المفروم 260 جنيها إلى 320 جنيها و اللحوم الجاموسي 270 اللحوم السوداني المبردة 280 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الكبدة البرازيلي 110 جنيهات والسجق المستورد 100 جنيه والسجق البلدي 240 جنيها إلى 300 جنيه.

وقال التجار إن أسعار الكيلو لحوم الماعز من 250 إلى 400 جنيه حسب الجودة .

ونوه التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم”تراوحت بين 135 إلى 137 جنيها و الجاموسي 115و 125 جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو القائم لـ”الجاموسة اللحم” 175 جنيها ول” البقرة اللحم” 200 جنيها و”العجلة اللحم” ب120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس” 120 جنيها.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة

وقال التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم في محات الجزارة : 280 إلي 350 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية” : 230 جنيها

أسعار اللحوم السوداني : 280 جنيها

أسعار اللحوم السوداني في منافذ التموين :195 جنيها

أسعار اللحوم المفروم بمنافذ القوات المسلحة: 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في المنافذ

أسعار اللحوم البرازيلي بمنافذ الجيش :180 جنيها

أسعار اللحوم الهندي في المحلات : 210 جنيهات

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني :420 جنيها

أسعار المفروم البلدي : 240 جنيها إلي 300 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 300 جنيه

أسعار السجق المستورد :110 جنيهات للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه