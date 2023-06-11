أسعار اللحوم والأضاحي اليوم الأحد 11-6-2023 قبل عيد الأضحى

ارتفعت أسعار اللحوم والاضاحي اليوم الأحد 11-6-2023 وسجل الكندوز البقري القائم 140 جنيها لوزن 400 كجم بدلا من 135جنيها ،وتراوحت اللحوم في المنافذ الحكومية بين 230 جنيها إلي 250 جنيها والمجمد 190 جنيها والمفروم 180جنيها طبقا لعدد من التجار .

وأوضح عدد من التجار أن سعر الكبدة البقري 300 جنيها واللحوم الجملي و المفروم بـ 300 جنيها والضاني 370 جنيها والكبدة البلدي الجملي 300 جنيها واللحوم الجاموسي 240 جنيها واللحوم السوداني 270 جنيها والكندوز البلدي 300 جنيها إلي 400 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وكشف التجار أن سعر الضاني 340 جنيها للكيلو واللحوم البلدي بالسلاسل التجارية 280 إلى 350 جنيها والكبدة المستوردة 110 جنيهات والسجق المستورد 90 جنيها والسجق البلدي 180 جنيها.

وأشار التجار إلي أن أسعار الكبدة الكندوز البلدي في محلات الجزارة 360 جنيها في القاهره الكبري والإسكندرية لأفضل الأنواع و أسعار الكيلو لحوم الماعز من 250 إلى 400 جنيها حسب النوع.

أسعار الأضاحي

وألمح التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني “تراوحت بين 130 إلى 140جنيها والجاموسي 115و 120 جنيها للكيلو .

وأشار التجار إلي أن سعر الكيلو “الجاموسة اللحم” 175 جنيها للكيلو قباني و”البقرة اللحم” 200 جنيه و”العجلة اللحم” بـ120 جنيها والفحلة “صغيرة الجاموس” 115 جنيها قباني.

وأوضح التجار أن أسعار العجل البقري لوزن 200 كجم 135 جنيها “قائم” للكيلو والوزن 300 كجم بـ 125جنيها ووزن 150كجم بـ150 جنيه.

أسعار اللحوم الحمراء

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قباني” لوزن 300 كجم سجل 120جنيها ووزن 200 كجم بـ125 جنيها ووزن 150 كجم بـ130 جنيها.

وذكر التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

ونوه التجار إلي أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس بتراجع يتراوح بين 1000 جنيها إلي 2000 جنيه.

وأشار التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا بارتفاع 10 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

أسعار اللحوم اليوم في المنافذ ومحال الجزارة

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم الطازجة في المنافذ: 230 إلي 250 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الفريش في “آمان” : 230 جنيها

أسعار اللحوم السودانية المبردة : 270 جنيها

أسعار اللحوم المفروم المجمد بمنافذ الجيش : 170 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في الجزارة : 290 جنيها إلى 350 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 415جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها إلي 350 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيها إلي240 جنيها

أسعار السجق المستورد :110 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي البلدي: 300 جنيه