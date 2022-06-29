واصلت أسعار اللحوم قائم اليوم ارتفاعا اليوم ، وسجل متوسط سعر الماشية متوسطة الوزن 78 كيلو جراما حتى 400 كيلو جرامات، بينما سجل سعر الماشية الأكبر حجما 73 جنيها للكيلو .

وتشهد حركة البيع والشراء طفرة خلال الفترة الحالية مع اقتراب ذروة موسم عيد الأضحى، وارتفاع تكلفة التسمين مع صعود الأعلاف.

وكشف محمود ابو صالح تاجر ماشية أن سعر كيلو القائم من العجول الفاخر سجل نحو 75 جنيها مقابل 73 جنيها الأسبوع الماضي وسجل سعر كيلو القائم من الضأن نحو 90 جنيها للكيلو مقابل 85 جنيهًا في الأسبوع الماضي.

وأكد محمود أن السبب وراء ارتفاع سعر القائم من المواشي، هو اقتراب ذروة موسم عيد الأضحى و ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية وقلة المعروض مع احتجاز عدد من التجار والمربين الرؤوس لما قبل العيد مباشرة .

وأشار عدد من التجار إلى أن سعر كيلو اللحم الكندوز الأحمر بمحلات الجزارة يتراوح بين 180 و195 جنيها بحسب الجودة .

وكانت أسعار العلف ارتفعت بقيمة 3000 جنيها للطن في الأسواق مع بداية الشهر الجاري، وفقا لقول محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، لوسائل الاعلام في وقت سابق.

وتستورد مصر الأعلاف من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، ولكن النسبة الأكبر يتم استيرادها من أمريكا، بحسب نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن السابق.

وتنتج مصر نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليا، والباقي يتم استيراده، وفقا لما قاله محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في وقت سابق.

وقال التجار إن سوق اللحوم ما زال يشهد حالة من الهدوء بحركة البيع والشراء، متوقعا زيادة في الإقبال مع اقتراب عيد الأضحى.