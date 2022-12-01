شهدت أسعار اللحوم قائم اليوم الخميس 1-12-2022 حالة من الارتفاع وسجلت الرأس ارتفاعا بقيمة 3 الاف جنيه بينما قفز سعر الكيلو بقيمة جنيهين ليسجل 72 جنيهًا مقابل 70 جنيهًا أمس .

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم سجل 170 جنيها بدلا 160 جنيها في الأحياء المتوسطة، والضاني 190 جنيها لدى محلات الجزارة في المناطق الراقية بينما يسجل السعر إلى 160 جنيها في المناطق المتوسطة والشعبية.

أسعار اللحوم اليوم

ووفقا للتجار فقد سجل كيلو الـ”قائم” في العجول البقري فى الذكور بين 70 إلى 79 جنيها ، والجاموسي بين 45 جنيهًا إلى 65 جنيهًا.

أضاف التجار أن هناك زيادة في أسعار اللحوم البقري الفاخر التي تراوحت بين 180 جنيها إلى 200 جنيه للكيلو، حسب الجودة طبقًا لعدد من أصحاب محالّ الجزارة في الأسواق.

أسعار اللحوم

وأكد التجار أن سعر الكيلو القائم فى الماعز 110 جنيهات، والضأن 90 إلى 100 جنيه، بينما سجلت أسعار أصناف التربية البقري هولشتين عمر يوم إلى 7500 جنيه، وأبقار ماكس 8000 جنيه، وأبقار مونبليار 8500 جنيه وهي أصناف مستوردة.

وذكر التجار أن سعر عجلات أبقار “براون” عمر يوم 9000 جنيه، و”سمنتال 9500 جنيه، كما يبلغ متوسط سعر الجاموس بلدي 4000 جنيه للذكور ، وإناث البتلو من 2800 إلى 3000 جنيه، وجاموس خليط إيطالي 5500 جنيه.

وأوضح عدد من مربي وتجار الماشية أن أسعار العجول قائم تتراوح بين 20 ألف جنيه إلى 50700 ألف جنيه، حسب عمر العجل وحجمه، وأن سعر الماعز قائم يتراوح بين 2500 جنيه إلى 5500 جنيه، ويتراوح سعر الخراف بين 3200 جنيه إلى 6500 جنيه، والأسعار تختلف على حسب وزن الرأس.

أسعار اللحم قائم اليوم

جدير بالذكر أن وزارة التموين ومنافذها الثابتة والمتنقلة تبيع اللحوم الكندوز البلدية بسعر 135 جنيها، والضاني بـ125 جنيها، بحسب سعيد الدسوقي، مدير قطاع التسويق.

وكشف الدسوقي أن المنافذ تطرح اللحوم المجمدة البرازيلية بسعر 90 جنيها ، مشيرا إلى أن هذه الأسعار معلنة ولم تتغير منذ عيد الأضحى الماضي.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم.

كيلو اللحم البرازيلي المجمد : 120 جنيها

كيلو اللحم الهندي المجمد: 110 إلى 120 جنيها

كيلو الكندوز اليوم: 160 إلى 180 جنيها

سعر لحوم البتلو من 180 إلى 200 جنيه

سعر الكندوز بمنافذ الزراعة 135جنيهًا للحوم البلدية

سعر اللحم المفروم بمحالّ الجزارة من 160 إلى 180 جنيها

السجق 130 إلى 150 جنيهًا

كما تراوحت أسعار اللحم الجاموسي من 140 إلى 190 جنيهًا

أسعار الضاني من 170 جنيهًا إلى 190 جنيها.

سعر كيلو اللحم الجملي تراوح بين 130 جنيهًا إلى 140 جنيهًا.

وسجل سعر الكبدة البلدى 150 إلى 180 جنيهًا للكيلو

سعر الكبدة المستوردة المجمدة 110 جنيهًا للكيلو