أسعار اللحوم قائم اليوم الثلاثاء 5-7-2022

واصلت أسعار اللحوم قائم ارتفاعها اليوم وسجل متوسط سعر الكيلو للماشية العجالي الفاخر 80 جنيها بدلا من 78 حتى 400 كيلو جرام، بينما سجل سعر الماشية الأكبر حجما 76 جنيها للكيلو .

وتشهد حركة البيع والشراء قفزة كبيرة خلال اليوم مع اقتراب ذروة موسم عيد الأضحى، وارتفاع تكلفة التسمين مع صعود أسعار الأعلاف وفقا لما شهدته الأسواق الرئيسية اليوم خاصة البحيرة .

وكشف محمود أبو صالح تاجر ماشية أن سعر كيلو القائم من العجول الفاخر اقترب من الوصول لسعره القياسي محلقا نحو 79 -80 جنيها بدلا من 75 جنيها الأسبوع الماضي وسجل سعر كيلو القائم من الضأن نحو 95 جنيها للكيلو مقابل 85 جنيها في الأسبوع الماضي.

وأكد محمود أن الإقبال الكبير علي شراء المواشي نظرا لاقتراب ذروة موسم عيد الأضحى وارتفاع أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية وقلة المعروض مع احتجاز عدد من التجار والمربين الرؤوس لما قبل العيد مباشرة .

وأشار عدد من التجار إلى أن سعر كيلو اللحم الكندوز الأحمر بمحلات الجزارة يتراوح بين 180 و195 جنيها بحسب الجودة بينما الأنواع الشعبية بـ 140 جنيها .

وكانت أسعار العلف قد ارتفعت بقيمة 3000 جنيه للطن في الأسواق مع بداية الشهر الجاري، وفقا لقول محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، لوسائل الإعلام في وقت سابق.

وتستورد مصر الأعلاف من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، ولكن النسبة الأكبر يتم استيرادها من أمريكا، بحسب نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن السابق.

وتنتج مصر نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليا، والباقي يتم استيراده، وفقا لما قاله محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في وقت سابق.

وقال التجار إن سوق اللحوم ما تزال تشهد حالة من الهدوء بحركة البيع والشراء، متوقعا زيادة في الإقبال مع اقتراب عيد الأضحى.