أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الخميس 30-3-2023

تحركت أسعار اللحوم اليوم الخميس 30-3-2023 وتراوحت أسعار اللحوم البلدي بين 250 جنيهًا و320 جنيهًا بمحلات الجزارة في المناطق التجارية والراقية والمتوسطة، والضاني 240 جنيهًا إلى 320 جنيهًا، واللحم الجملي 220 جنيهًا إلى 240 جنيهًا، طبقًا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحوم/ المفروم الجملي من 180 إلى 240 جنيهًا، وكيلو لحوم الماعز و الضاني 200 جنيه إلى 230 جنيهًا.

وقال التجار إن أسعار اللحوم البقري القائم تراوحت بين 117 إلى 127 جنيهًا للعجول البقرية السوبر، والجاموسي بين 95 إلى 117 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

ونوه التجار بأن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية 260 جنيهًا إلى 300 جنيه، حسب الجودة، والسلاسل التجارية 220 إلى 320 جنيهًا، والكبدة البلدي 320 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر الكبدة في منافذ الجيش 180 جنيهًا للكيلو، وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلًا رمضان 220 جنيهًا للكيلو.

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري المتوسطة الوزن 150 جنيهًا للكيلو القائم، والضاني 130 جنيهًا، والعجول الجاموسي 105 جنيهات، والكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيهًا، وإناث الابقار اللحم 180 جنيهًا، والعجلة اللحم بـ110 جنيهات، والفحلة اللحم 100 جنيه.

وأشار التجار إلى أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120 جنيهًا للكيلو، و300 كجم بـ130 جنيهًا، و150كجم بـ135 جنيهًا.

أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قباني لوزن 300 كجم 115 جنيهًا، ووزن 200 كجم بـ115 جنيهًا، ووزن 150 كجم بـ125 جنيهًا.

ولفت التجار إلى أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 135 إلى 140 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

وأكد التجار أن سعر العجول الرضيعة من 8 إلى 12 ألف جنيه، والبتلو من 6 إلى 9 آلاف جنيه، كما تراجعت أسعار الماشية الحلابة حاليًّا.

وكشف التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 40 ألفًا إلى 55 ألفًا، بتراجع 5 آلاف جنيه، والجاموسة 50 ألفًا إلى 60 ألف جنيه، كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر 7 أيام 6000 جنيه، وعمر 15 يوم 8000 جنيه، وعمر شهر 10 آلاف جنيه، وعمر 40 يومًا 12 ألف جنيه.

أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية والمجازر

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

سعر اللحوم بمنافذ الزراعة ومنافذ أهلا رمضان: 220 جنيهًا للكيلو

سعر اللحوم التشادية: 160 جنيهًا للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيهًا

سعر اللحوم بمنافذ أمان: 220 جنيهًا

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ: 220 جنيهًا

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيهًا

سعر لحوم الماعز: 200 جنيه

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق: 200 جنيه للكيلو

سعر اللحم الموزة الهندي: 180 جنيهًا للكيلو

سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة: 250 جنيهًا إلى 285 جنيهًا

سعر البتلو البلدي: 280 جنيهًا للكيلو

سعر المفروم البلدي: 250 جنيهًا للكيلو

أسعار كيلو السجق البلدي: 180 جنيهًا

سعر الاستيك والبوفتيك: 260 جنيهًا للكيلو

أسعار عرق التربيانكو: 280 جنيهًا للكيلو

سعر كباب الحلة: 250 جنيهًا إلى 270 جنيهًا للكيلو

سعر اللحوم الضاني: 200 جنيه إلى 250 جنيهًا للكيلو

سعر كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 220 جنيه إلى 240 جنيهًا

سعر كيلو الكبدة البلدى: 320 جنيهًا للكيلو

سعر الكبدة المستوردة المجمدة: 195 جنيهًا للكيلو

سعر السجق المستورد: 170 جنيهًا للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي بـ120 جنيهًا