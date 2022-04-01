واصلت أسعار اللحوم الارتفاع اليوم الجمعة 1-4-2022 مع ترقب الاسواق موسم رمضان المبارك خلال الساعات المقبلة ،وسجل سعر الكيلو المذبوح في المزرعة 160 جنيها بدلا من 140جنيها أمس ،بزيادة 15%.

وأكد تجار أن أسعار اللحوم القائم الجاموسي تتراوح من 60 إلى 65 جنيها ، جنيها والبقري من 68 جنيها إلى 75 جنيها بينما تتراوح أسعار اللحوم للمستهلك بين 160 إلى 220 جنيها .

وتسجل أسعار اللحوم البلدية في منافذ وزارة الزراعة 135 جنيها الثابتة والمتنقلة .

كان التضخم و سعر الدولار الذي يتحكم علي واردات ومستلزمات الإنتاج من اعلاف وأدوية بيطرية قد دفع الاسعار نحو الصعود مع تركيز الأسر علي شراء اللحوم قبيل حلول موسم رمضان ،حيث تتراوح عجول التربية الخليط من 14 الف ألي 18 ألف جنيه .

وأكد عدد من التجار أن سعر اللحم القائم الفاخر البقري مستقر ب75 جنيها والجاموسي ب65 جنيها واللحم المذبوح داخل المزرعة 160جنيها .

وأكد التجار أن متوسط سعر اللحوم يتراوح من 170 جنيها إلي 220جنيها.

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم الكندوز تراوحت من 170 جنيها للقطع الخلفية حتي 220 جنيها للقطع الممتازة أو الأمامية في جميع المحافظات حاليا .

وأشار التجار إلى أن أسعار باقي الأصناف والقطع متقاربة حيث يسجل سعر كباب الحلة والبوفتيك 190 جنيها واسعار اللحوم الجملي 110 جنيها للاصناف عالية الجودة .

وأوضح التجار أن أسعار اللحم الضاني تسجل 180 جنيها، والماعز 200 جنيها،ويسجل سعر الخروف صغير الوزن من 1700جنيها إلى 2000 جنيها .

وتبلغ نسبة استيراد اللحوم من الخارج نحو 45%، والنسبة المتبقية إنتاج محلي.

وطبقا لمربو ماشية فإن أسعار العجول ذات الأوزان المتوسطة التي تدور حول 400كجم ب30 الف جنيه وتبلغ سعر النعجة 2500جنيها .

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة،صدر حديثا بلوغ استهلاك مصر من اللحوم الحمراء 900 ألف طن سنويا وهذه النسبة موزعة بين 430 ألف طن مستورد و470 ألف طن منتجة محليا.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق سليمان مدير قطاع الثروة الحيوانية أن مصر قامت بزيادة وتيرة انتاج اللحوم بالتوسع في مشروع البتلو رغم جائحة كورونا، حيث ارتفع الاكتفاء الذاتي لنحو 10% وإدارة مشروع البتلو بحرفية ومهنية.

وأكد سليمان أن القطاع على الأسعار بسبب تدخل الدولة وطرح كميات كبيرة من اللحوم في المنافذ حيث تبلغ اسعار اللحم البلدي في منافذ وزارة الزراعة 135 جنيها .

من جانبه قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين في تصريحات سابقة ل”المال”إن أبرز أسباب ارتفاع أسعار اللحوم ترجع إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد .

وأضاف ابو صدام أن أسعار اللحوم الحية والأعلاف المصنعة والمنزرعة اثرت سلبا ، بالاضافة إلى ارتباك حركة استيراد اللحوم من الخارج بسبب أزمة كورونا، والتوترات السياسية لبعض الدول.

وكشف ابو صدام أن النظام الغذائي و وزيادة الإقبال على اللحوم الحمراء في رمضان ، وارتفاع أسعار اللحوم البيضاء، أثرت على الأسعار أيضا، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة نقل اللحوم وارتفاع رسوم الجمارك لمستلزمات الأعلاف.