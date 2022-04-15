أسعار اللحوم في الأسواق.. الجاموسي القائم بـ62 جنيهًا

شهدت أسعار اللحوم تحركًا اليوم الجمعة 15-4-2022، وسجل سعر الكيلو الجاموسي القائم 62 جنيهًا، والبقري 72جنيهًا كمتوسط أسعار التداول، بينما سجل الكيلو المذبوح في المزرعة 160 جنيهًا أمس.

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم القائم الجاموسي تتراوح من 60 إلى 65 جنيهًا، والبقري من 68 إلى 75 بينما تتراوح أسعار اللحوم للمستهلك بين 140 إلى 200 جنيه، حسب الجودة .

وتستقر أسعار اللحوم البلدية في منافذ وزارة الزراعة عند 135 جنيهًا الثابتة والمتنقلة .

كان حلول شهر رمضان وقبله التضخم وسعر الدولار قد دفعوا السوق نحو الصعود في أسعار البيع ، حيث يتحكم الدولار علي واردات ومستلزمات الإنتاج من اعلاف وأدوية بيطرية خاصة مع إقبال الأسر علي شراء اللحوم خلال موسم رمضان ،حيث تتراوح عجول التربية الخليط من 15 إلي 18 ألف جنيه .

أسعار اللحوم اليوم

وأفاد التجار بأن سعر اللحم القائم الفاخر البقري مستقر بـ75 جنيها والجاموسي ب65 جنيها ،واللحم المذبوح داخل المزرعة 160 جنيها.

وأكد التجار أن متوسط سعر اللحوم يتراوح من 140 إلي 200 جنيه.

ولفت التجار أن أسعار اللحوم الكندوز تراوحت من 170 جنيهًا للقطع الخلفية حتي 220 جنيهًا للقطع الممتازة أو الأمامية في جميع المحافظات حاليا .

ونوه التجار إلى أن أسعار باقي الأصناف والقطع متقاربة حيث يسجل سعر كباب الحلة والبوفتيك 190 جنيهًا، وأسعار اللحوم الجملي 110 جنيهات للأصناف عالية الجودة.

وذكر التجار أن أسعار اللحم الضاني تسجل 180 جنيهًا، والماعز 200 جنيها، ويسجل سعر الخروف صغير الوزن من 1700 جنيه إلى 2200 جنيه.

وتبلغ نسبة استيراد اللحوم من الخارج نحو 45%، والنسبة المتبقية إنتاج محلي.

وطبقا لمربي ماشية فإن أسعار العجول ذات الأوزان المتوسطة التي تدور حول 400 كجم بـ30 الف جنيه وتبلغ سعر النعجة 2500 جنيه.

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة،صدر حديثا بلوغ استهلاك مصر من اللحوم الحمراء 900 ألف طن سنويا وهذه النسبة موزعة بين 430 ألف طن مستورد و470 ألف طن منتجة محليا.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق سليمان مدير قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة أن مصر قامت بزيادة وتيرة إنتاج اللحوم بالتوسع في مشروع البتلو رغم جائحة كورونا، حيث ارتفع الاكتفاء الذاتي لنحو 10% وإدارة مشروع البتلو بحرفية ومهنية ووصل حتي الآن إلى 55% .

وأكد سليمان أن القطاع الحكومي يساهم في الحفاظ على الأسعار بسبب تدخل الدولة وطرح كميات كبيرة من اللحوم في المنافذ حيث تبلغ اسعار اللحم البلدي في منافذ وزارة الزراعة 135 جنيها.

من جانبه قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين ل”المال” إن أبرز أسباب ارتفاع أسعار اللحوم ترجع إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد سواءا للحوم المجمدة أو الذبائح نتيجة زيادة سعر الدولار .

وأضاف ابو صدام أن ارتفاع أسعار اللحوم الحية والأعلاف المصنعة والمنزرعة اثرت سلبا ، بالاضافة إلى ارتباك حركة استيراد اللحوم من الخارج بسبب أزمة كورونا، والتوترات السياسية لبعض الدول.

ونوه ابو صدام إلى أن النظام الغذائي و وزيادة الإقبال على اللحوم الحمراء في رمضان ، وارتفاع أسعار اللحوم البيضاء، أثرت على الأسعار أيضا، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة نقل اللحوم وارتفاع رسوم الجمارك لمستلزمات الأعلاف .