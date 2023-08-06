أسعار اللحوم تنخفض في منافذ وزارة الزراعة  

واصلت وزارة الزراعة طرح اللحوم في المنافذ الثابتة والمتحركة بسعر منافس وتسجل قطع الكندوز “المكعبات ” 230 جنيها وموزة كندوز 230 جنيها بدلا من 250 جنيها وبتلو قطع 235 جنيها وموزة بتلو 235 جنيها ومفروم 210 جنيهات وبفتيك 235 جنيها وشاورمة 235 جنيها وكبدة كندوز 145 جنيها وسوسيس 140 جنيها وعرق التربيانكو 240 وسجق 120 جنيها وكندوز خلفي 225 جنيها وستيك 235 جنيها .

وتفاوتت أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمجمدة اليوم الأحد 6-8-2023 في الأسواق وتراوحت أسعار الكندوز البلدي بين 280 جنيها و405 جنيهات في الهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبرى ولحمة الرأس 180 جنيها، بينما سجل الكيلو في المبادرات الحكومية والمنافذ 200 جنيه للكيلو و المجمد البقري 210 جنيهات طبقا لعدد من التجار.

وأكد التجار أن أسعار كيلو البتلو البلدي تراوح بين 320 جنيها إلى 400 جنيه للكيلو والكفتة والسجق والبرجر 250 جنيها بدلا من260 جنيها والكبدة البرازيلي 110 جنيهات.

وأشار التجار إلي أن سعر الكبدة الجملي 340 جنيها والمفروم الجملي والسجق 300 جنيه واللحوم الجاموسي الكبيرة 270 واللحوم السوداني 280 جنيها.

وأفاد التجار أن السجق المستورد 80 جنيها والسوسيس 240 جنيها إلى 280 جنيها.

وكشف التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني” تراوحت بين 130 إلى 135 جنيها والجاموسي 115و125 جنيها للكيلو

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

وأضاف التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 إلى 65 ألفا والجاموسة 55 إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم الحمراء البلدية : 260 جنيها إلى 405 جنيهات للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية ” : 200 إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم المبردة :195 جنيها

أسعار المفروم المستورد : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندية : 200 جنيه

أسعار المفروم البلدي:250 جنيها