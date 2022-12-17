أسعار اللحوم ترتفع 20 جنيها في الأسواق

واصلت أسعار اللحوم التحرك، اليوم السبت 17-12-2022، لدى محالّ الجزارة والمنافذ الحكومية، وقفز كيلو الكندوز 20 جنيهًا لدى المنافذ ليتراوح بين 140 إلى 155 جنيهًا، مقابل 135 جنيهًا لأقل سعر مؤخرًا.

وقال عدد من أصحاب محالّ الجزارة إن سعر اللحوم المتداولة بالمحالّ والجزارة تأرجح بين 170 و180 جنيهًا، حسب المنطقة والجودة، وأن سبب الزيادة هو ارتفاع أسعار الماشية الحية أو اللحم القائم، خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع أزمة الأعلاف الجافة.

وتأرجح سعر الكيلو القائم البقري بين 76 إلى 79 جنيهًا للذكور السوبر، وتراوح سعر العجل البقري من 25 ألفًا إلى 70 ألف جنيه، حسب الصنف والوزن.

أسعار اللحوم في الأسواق

وأفادوا بأن أسعار اللحوم الحمراء الكندوز في المناطق الشعبية تأرجحت بين 170 إلى 180 جنيهًا، والضأن 170 إلى 200 جنيه لدى محالّ الجزارة في المناطق الراقية.

ونوه التجار بأن سعر كيلو القائم في العجول البقري الذكور بين 74 إلى 79 جنيهًا، والجاموسي بين 54 إلى 65 جنيهًا.

وأضاف التجار أن هناك زيادة في أسعار اللحوم البقري الفاخر التي تراوحت بين 190 جنيهًا إلى 200 جنيه للكيلو، حسب الجودة، طبقًا لعدد من أصحاب محالّ الجزارة في الأسواق.

أسعار اللحوم

وذكر التجار أن سعر الكيلو القائم فى الماعز 110 جنيهات، والضأن 95 إلى 100 جنيه، بينما تتراوح أسعار رأس الجاموس المنتجة للألبان ما بين 49 ألفًا إلى 70 ألف جنيه، والماعز بين 2500 إلى 5500 جنيه، والخراف 3500 جنيه إلى 6500 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

اللحم البرازيلي: 120 إلى 130 جنيهًا

اللحم الجاموسي المجمد الهندي: 110 جنيهات

والمفروم: يتراوح من 80 إلى 170 جنيهًا

كيلو الكندوز البلدي اليوم: 170 إلى 180 جنيهًا

سعر لحوم البتلو: من 170 جنيهًا إلى 200 جنيه

سعر اللحم المفروم بمحالّ الجزارة: من 160 إلى 200 جنيه

السجق: 130 إلى 150 جنيهًا

أسعار اللحم

كما تراوحت أسعار اللحم الجاموسي: من 140 إلى 190 جنيهًا

أسعار الضأن: من 170 جنيهًا إلى 220 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الجملي: 120 جنيهًا إلى 140 جنيهًا.

وسجل سعر الكبدة البلدي: 170 جنيهًا إلى 180 جنيهًا للكيلو

سعر الكبدة المستوردة المجمدة: 110 جنيهات للكيلو

سعر اللحوم البلدية بوزارة الزراعة: 145 جنيهًا

سعر اللحوم المستوردة بوزارة الزراعة: 95 جنيهًا.