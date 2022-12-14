أسعار اللحوم ترتفع 10 جنيهات فى محال الجزارة

شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا اليوم الأربعاء 14-12-2022 لدى محال الجزارة وقفز كيلو الكندوز بقيمة 10 جنيهات ليتراوح بين 170 إلى 180 جنيها مقابل 160 جنيها لأقل سعر الأسبوع الماضي.

وقال عدد من أصحاب محال الجزارة، إن سبب الزيادة هو ارتفاع أسعار الماشية خلال الساعات الماضية ، رغم استمرار زيادة المعروض بالتزامن مع أزمة الأعلاف الجافة.

وتأرجح سعر الكيلو القائم البقري بين 74 إلى 77 جنيها للذكور السوبر، بزيادة جنيهين، وتراوح سعر الرأس البقري من 25 ألفا إلى 70 ألف جنيه حسب الصنف والوزن.

أسعار اللحوم في الأسواق

وأفادوا أن أسعار اللحوم الحمراء الكندوز في المناطق المتوسطة تأرجحت بين 170 إلى 180 جنيها، بزيادة 10 جنيهات ، والضأن 170 إلى 200 جنيه لدى محال الجزارة في المناطق الراقية.

وأكد التجار أن سعر كيلو الـ”قائم” في العجول البقري الذكور بين 74 إلى 79 جنيها، والجاموسي بين 54 جنيها إلى 65 جنيهًا.

وأضاف التجار أن هناك زيادة في أسعار اللحوم البقري الفاخر التي تراوحت بين 190 جنيها إلى 200 جنيه للكيلو، حسب الجودة طبقا لعدد من أصحاب محال الجزارة في الأسواق.

أسعار اللحوم

ونوه التجار إلي أن سعر الكيلو القائم فى الماعز 110 جنيهات، والضأن 95 إلى 100 جنيه، بينما سجلت أسعار أصناف التربية البقري المستوردة “هولشتين” 8000 جنيه، وأبقار ” ماكس ” 8500 جنيه، وأبقار ” مونبليار” 9000 جنيه ، بينما تتراوح أسعار رأس الجاموس المنتجة للألبان ما بين 49 ألفا إلى 70 ألف جنيه.

وفي سياق مواز قال عدد من مربي وتجار الماشية، إن أسعار العجول قائم تتراوح بين 25 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه، حسب عمر العجل وحجمه، وأن سعر الماعز قائم يتراوح بين 2500 جنيه إلى 5500 جنيه، ويتراوح سعر الخراف بين 3500 جنيه إلى 6500 جنيه، والأسعار تختلف على حسب وزن الرأس.

أسعار اللحوم اليوم

اللحم البرازيلي : 120 جنيها

اللحم الجاموسي المجمد الهندي: 110 جنيهات

والمفروم : يتراوح من 80 إلى 170 جنيها

كيلو الكندوز البلدي اليوم : 170إلى 180 جنيها

سعر لحوم البتلو : من 170 جنيها إلى 200 جنيه

سعر اللحم المفروم بمحال الجزارة : من 160 إلى 200 جنيه

السجق : 130 إلى 150 جنيها

أسعار اللحم

كما تراوحت أسعار اللحم الجاموسي : من 140 إلى 190 جنيها

أسعار الضأن : من 170 جنيها إلى 220 جنيها.

سعر كيلو اللحم الجملي : 120 جنيه إلى 140 جنيهًا.

وسجل سعر الكبدة البلدي: 170 جنيها إلى 180 جنيها للكيلو

سعر الكبدة المستوردة المجمدة : 110 جنيهات للكيلو

سعر اللحوم البلدية بوزارة الزراعة: 145 جنيها

سعر اللحوم المستوردة بوزارة الزراعة : 95 جنيها

سعر الكبدة المستوردة بوزارة الزراعة : 80 جنيها