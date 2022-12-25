أسعار اللحوم ترتفع في الأسواق اليوم الأحد 25-12-2022

ارتفعت أسعار اللحوم اليوم الأحد 25-12-2022، وسجل كيلو القائم البقري السوبر 80 جنيها بدلا من 78 جنيها في أسواق الماشية بالبحيرة والغربية والشرقية ، بينما تراوح سعر الكيلو لدي محلات الجزارة بين 170 إلي 180 جنيها مقابل 140 جنيها إلى 170 جنيها مؤخرا .

وأكد عدد من أصحاب محال الجزارة أن سعر اللحوم المتداولة بالمحال والجزارات تراوحت بين 170 و200 جنيه، حسب المنطقة والجودة، كاشفين أن سبب الزيادة هو ارتفاع أسعار الماشية الحية أو اللحم القائم، خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع أزمة الأعلاف الجافة.

وتراوح سعر الكيلو القائم البقري بين 77 إلى 80 جنيها للذكور السوبر، وتراوح سعر العجل البقري من 25 ألفا إلى 70 ألف جنيه، حسب الصنف والوزن حيث سجلت أسعار البقرة 35 ألف إلي 45 ألف جنيه والجاموسة 40 ألف إلى 50 ألف جنيه.

أسعار اللحوم في الأسواق

وكشف أن أسعار اللحوم الحمراء الكندوز في المناطق الشعبية تأرجحت بين 170 إلى 180 جنيها، والضأن 170 إلى 200 جنيه لدى محال الجزارة في المناطق الراقية.

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو القائم في العجول البقري الذكور بين 78 إلى 80 جنيها، والعجل الجاموسي بين 65 إلى 68 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر العجل المخصص للتربية 250 كجم سجل 20 ألف جنيه و150 كجم 16 ألفا و100 كجم 13 ألف جنيه والعجل الجاموسي المخصص للتربية 18 ألف جنيه بوزن 250 كجم ووزن 150 كجم 13 ألفا و100 كجم 10 آلاف جنيه.

أسعار اللحوم

وأفاد التجار أن سعر الكيلو القائم فى الماعز 110 جنيهات، والضأن 95 إلى 100 جنيه، بينما تتراوح أسعار رأس الجاموس المنتجة للألبان ما بين 49 ألفا إلى 70 ألف جنيه، والماعز بين 2500 إلى 5500 جنيه، والخراف 3500 جنيه إلى 6500 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

اللحم المجمد البرازيلي: 120 إلى 130 جنيها.

الجاموسي الهندي: 110 جنيهات.

والمفروم المستورد : يتراوح من 80 إلى 170 جنيها.

كيلو الكندوز البلدي : 170 إلى 180 جنيها.

سعر لحوم البتلو: من 170 جنيها إلى 200 جنيه.

سعر اللحم المفروم بمحال الجزارة: من 160 إلى 200 جنيه.

السجق: 130 إلى 150 جنيها.

أسعار اللحم

كما تراوحت أسعار اللحم الجاموسي: من 140 إلى 190 جنيها

أسعار الضأن: من 170 جنيها إلى 220 جنيها.

سعر كيلو اللحم الجملي: 120 جنيها إلى 140 جنيها.

وسجل سعر الكبدة البلدي: 170 جنيها إلى 180 جنيها للكيلو

سعر الكبدة المستوردة المجمدة: 110 جنيهات للكيلو

سعر اللحوم البلدية بوزارة الزراعة: 145 جنيها

سعر اللحوم المستوردة بوزارة الزراعة: 95 جنيها.