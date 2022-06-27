أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة 2022

سجلت أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة تباينا اليوم الإثنين 27-6-2022 وسجل الكيلو الكندوز البلدي السوبر 135 جنيها، والكيلو الضاني 125 جنيها، بينما تسجل اللحوم السوادنية بمنافذ الوزارة ما بين 80 إلى 110 جنيهات.

كما استعدت قطاعات وزارة الزراعة لاستقبال موسم عيد الأضحى من خلال هيئة الخدمات البيطرية وقطاع الإنتاج، لضمان استمرارية توافر الذبائح والأضاحى بوفرة ومنع حدوث اختناقات خلال استقبال هذه الآونة، إذ تم فتح الباب لحجز الأضاحى فى المحافظات، وتم استيراد 104 آلاف رأس ماشية من الخارج خلال الساعات الماضية.

فى البداية أكد الدكتور سعيد الدسوقى، مدير التسويق بوزارة الزراعة، لـ”المال”، أن أسطول السيارات المتنقلة المحملة باللحوم والبالغة 14 سيارة سوف تجوب محافظات القاهرة الكبرى وباقى المحافظات، حمولة الواحدة منها من 2 طن إلي 2.5 طن من اللحوم البلدية بسعر 135 جنيهًا للكندوز البقرى، و125 جنيها للضاني.

وقال الدسوقى إنه تم فتح حجز الأضاحى فى منافذ مركزية بالمحافظات، وأكبر هذه المحطات فى محطة سخا بكفر الشيخ وجزيرة الشعير بالقليوبية.

موضحًا أن سعر الكيلو القائم للعجل البقرى 72 جنيهًا، والعجول الجاموسى 64 جنيها للكيلو، والكيلو القائم للضأن 77 جنيهًا، ولا يوجد ماعز.

وأوضح أن متوسط وزن العجل 400 كجم وسعره القائم فى الحجز 28800 جنيه ، والجاموسى 25600 جنيه، ووزن الخروف 80 كجم بـ6000 جنيه كمتوسط.

كاشفًا أن أهالى القاهرة والجيزة يمكنهم تسلم الأضاحى من محطة جزيرة الشعير بالقليوبية، والحجز كان فى مبنى جهاز تحسين الأراضى بالدقى بجوار وزارة الزراعة.

وأضاف أنه يتم ضخم كميات كبيرة من اللحوم البلدية فى منافذ وزارة الزراعة فى القاهرة والمحافظات الثابتة والمتحركة بسعر 135 جنيهًا للكيلو الكندوز البلدى، و125 جنيهًا للضأن.

وفي المقابل أكد تجار ماشية أن سعر الكيلو القائم للجزارين يتراوح اليوم الإثنين بين 73 جنيها إلى 75 جنيها للحم العجالي البقري ، وبينما سجل الكيلو القائم الجاموسي 65 جنيها ، والكيلو البقري إناث بـ 69 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر الماشية متوسطة الجودة وصغيرة الحجم تتراوح بين 67 إلى 72 جنيها وهي مخصصة للتربية والتسمين، وتحتاج إلي شهرين وأكثر حتي تتحول لماشية اللحم.

وتأرجح سعر الكندوز في محلات الجزارة ما بين 160 إلي 180 جنيها للكيلو حسب المنطقة، وبلغ سعر الفلتو الكندوز حوالى 180 جنيها للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 175 جنيها للكيلو.

كما تتراوح أسعار كيلو اللحم الضأن بين 150 جنيها إلي 180 جنيها وسجلت الكبدة البقري والضأن 160 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 120 إلى 140 جنيها للكيلو.