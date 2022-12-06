أسعار اللحوم اليوم 6-12-2022 في الأسواق

شهدت أسعار اللحوم تذبذبا اليوم الثلاثاء 6-12-2022 مع استمرار جنون الأعلاف الجافة وانعكس ذلك على ضعف الطلب فيما عدا الماشية المنتجة للألبان ، والأنواع الصغيرة التي تعتمد على الأعلاف الخضراء والدريس، وسجل سعر الكيلو القائم البقري بين 76 جنيها إلى 77 جنيها للذكور السوبر ، وتراوح سعر الرأس البقري من 25 ألفا إلى 55 ألف جنيه حسب الوزن والجودة.

وأضاف التجار أن أسعار اللحوم الحمراء في المناطق المتوسطة تأرجحت بين 160 جنيها إلى 180 جنيها، والضأن 180 إلي 200 جنيه لدى محلات الجزارة في المناطق الراقية، بينما يسجل السعر 160 جنيها في المناطق المتوسطة والشعبية للأنواع البقري.

أسعار اللحوم اليوم

وطبقا للتجار فقد سجل كيلو الـ” قائم ” في العجول البقري الذكور بين 70 إلى 79 جنيها ، والجاموسي بين 55 جنيها إلى 65 جنيهًا.

وأوضح التجار أن هناك زيادة في أسعار اللحوم البقري الفاخر التي تراوحت بين 180 جنيها إلى 200 جنيه للكيلو، حسب الجودة طبقا لعدد من أصحاب محال الجزارة في الأسواق.

أسعار اللحوم

وأكد التجار أن سعر الكيلو القائم فى الماعز 110 جنيهات، والضأن 90 إلى 100 جنيه، بينما سجلت أسعار أصناف التربية البقري هولشتين عمر يوم إلى 8000 جنيه، وأبقار ماكس 8500 جنيه، وأبقار مونبليار 9000 جنيه وهي أصناف مستوردة بزيادة 500 جنيه ، بينما تتراوح أسعار رأس الجاموس المنتجة للألبان ما بين 45 ألفا إلى 70 ألف جنيه.

وأفاد عدد من مربي وتجار الماشية أن أسعار العجول قائم تتراوح بين 24 ألف جنيه إلى 55 ألف جنيه، حسب عمر العجل وحجمه، وأن سعر الماعز قائم يتراوح بين 1850 جنيه إلى 5500 جنيه، ويتراوح سعر الخراف بين 2000 جنيه إلى 6500 جنيه، والأسعار تختلف على حسب وزن الرأس.

أسعار قائم اليوم

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم

اللحم البرازيلي : 110 جنيهات

اللحم الهندي المجمد: 100 جنيه

كيلو الكندوز البلدي اليوم : 160 إلى 180 جنيها

سعر لحوم البتلو : من 160 جنيها إلى 200 جنيه

سعر الكندوز بمنافذ الزراعة : 135 جنيها للحوم البلدية

سعر اللحم المفروم بمحال الجزارة : من 160 إلى 200 جنيه

السجق : 130 إلى 150 جنيها

كما تراوحت أسعار اللحم الجاموسي : من 140 إلى 190 جنيها

أسعار الضاني : من 170 جنيها إلى 190 جنيها.

سعر كيلو اللحم الجملي تراوح : 130 جنيها إلى 140 جنيهًا.

وسجل سعر الكبدة البلدي: 150 جنيها إلى 180 جنيها للكيلو

سعر الكبدة المستوردة المجمدة : 110 جنيهات للكيلو



