أسعار اللحوم اليوم والكيلو القائم يصعد 5 جنيهات

أكد تجار أن أسعار المواشي القائمة شهدت ارتفاعا جديدا خلال الفترة الحالية بقيمه 5 جنيهات في الكيلو مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي مع اقتراب موسم عيد الأضحى وارتفاع تكلفة التسمين مع صعود الأعلاف .

وكشف محمود صالح تاجر ماشية أن سعر كيلو القائم من العجول الفاخر سجل نحو 80 جنيها مقابل 75 جنيها الأسبوع الماضي وسجل سعر كيلو القائم من الضأن نحو 90 جنيها للكيلو مقابل 85 جنيهًا في الأسبوع الماضي.

وأوضح محمود أن السبب وراء ارتفاع سعر القائم من المواشي، هو ارتفاع أسعار الأعلاف وقلة المعروض مع احتجاز عدد من التجار والمربين الرؤوس لما قبل العيد مباشرة .

وأكد عدد من التجار أن سعر كيلو اللحم الكندوز الأحمر بمحلات الجزارة يتراوح بين 180 و195 جنيها بحسب الجودة .

وكانت أسعار العلف ارتفعت بقيمة 2500 جنيه للطن في الأسواق مع بداية الشهر الجاري، وفقا لقول محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، لوسائل الاعلام في وقت سابق.

وتستورد مصر الأعلاف من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، ولكن النسبة الأكبر يتم استيرادها من أمريكا، بحسب نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن السابق.

وتنتج مصر نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليا، والباقي يتم استيراده، وفقا لما قاله محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في وقت سابق.

وقال التجار إن سوق اللحوم ما زال يشهد حالة من الهدوء بحركة البيع والشراء، متوقعا زيادة في الإقبال مع اقتراب عيد الأضحى.